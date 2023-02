Macarena Olona con Jordi Évole: las claves que ‘desenmascaran’ a VOX

Hugo Pereira analiza las claves de la entrevista que Macarena Olona mantuvo con Jordi Évole en La Sexta y que muestra una 'cara oculta' de VOX, la formación liderada por Santiago Abascal.

Muchos han sido los titulares que nos dejó Macarena Olona tras su paso por ‘Lo de Évole’ del periodista de LaSexta Jordi Évole sobre VOX, la formación en la que militaba y en la que era una importante cabeza visible hasta hace unos meses -tras las pasadas elecciones en Andalucía, concretamente-.

Olona comenzó destacando, como primer punto clave, la “actual deriva de VOX”, aludiendo a que la formación política está inmersa en un cambio tanto ideológico como ‘empresarial’ desde su aparición en 2019. Con ‘cambio empresarial’, la ex de VOX, se refirió a, por ejemplo, la aparición en el seno del partido de la Fundación Disenso y otras nuevas y afines estructuras que han hecho cambiar a la formación.

Del líder de VOX, Santiago Abascal, tiene un muy buen concepto personal: destacó que es “una buena persona” pero “tiene limitaciones”. Y precisamente con esas “limitaciones” cuestionó su liderazgo: “las decisiones no siempre se toman en VOX, no siempre la toman los dirigentes y rostros visibles del partido; personas fuera de VOX -pero de la órbita- toman algunas decisiones”.

La Fundación Disenso: ¿supuesta corrupción dentro de VOX?

El punto vital, y sobre el que pivotó buena parte de la entrevista, es una pregunta de Olona que manifiesta la falta de transparencia dentro del partido: “¿en qué se han gastado los cuatro millones y medio de dinero público que ha ido destinado a la Fundación Disenso?”. Y aludió, aunque de forma indirecta, a una especie de ‘corrupción’ dentro de la formación: "además de las cuentas anuales auditadas exigiría que presentasen el modelo 347 de la Agencia Tributaria”. Y, además, exigió que se explicara la partida de “otros gastos y servicios exteriores”, es decir, “los pagos que hacen a supuestos profesionales independientes por importe superior a 3.000 euros".

Olona no reparó en asegurar que VOX le tiene miedo porque conoce “los planos del edificio”. Y es, en suma, de mal estratega político ir en contra, además con prácticas “mafiosas”, de una persona que lo conoce todo del partido.

Las pasadas elecciones en Andalucía han sido un punto de inflexión tanto en la carrera política de Olona como, también, un momento muy destacable de la entrevista. La ex de VOX se sintió muy apenada cuando se encontró con -en aquel momento- compañeros de VOX echándole la culpa de la fracasa campaña electoral en Andalucía: “la campaña electoral se diseñó en Madrid, en un equipo del que yo no formaba parte pero sí Abascal, Buxadé, Ortega Smith y otros”. Olona nunca entendió por qué se le echó la culpa desde VOX de una campaña en la que no tenía capacidad de decisión.

Ortega Smith y Jorge Buxadé creían que Macarena Olona les hacía sombra en VOX

Destacó en frente a Évole que ella siempre mostró una férrea “disciplina de partido” y que excompañeros como Buxadé y, especialmente, Ortega Smith sentían como que ella les hacía sombra.

Relató, además, el día en el que Ortega Smith se dio media vuelta, en una especie de rabieta por envidia y celos, cuando yendo a saludar a las miembros de las FFCCSE presentes gritaron en favor de Olona y no en favor de Ortega Smith.

El caso de 'Españabola': el supuesto asesor nazi de Ignacio Garriga

La “brutal” campaña en contra de Olona por afines y actuales miembros de VOX también fue una clave de la entrevista: parece que “o estás con ellos o estás en contra de ellos”. Y relató, además, la abogada del Estado como un tuitero denominado “Españabola”, que puede ser un asesor de Ignacio Garriga y estar , consecuentemente, a sueldo de VOX, es un nazi que “cree que Hitler es un Dios” y que emprendió una vergonzosa campaña en contra de ella con un audio manipulado filtrado. Este asunto está en estos momentos en un procedimiento penal que la Justicia dirimirá.

Destacó que ningún líder autonómico como, Juan García-Gallardo, tiene un poder de decisión real: “todas las decisiones se toman desde la sede de VOX en Madrid”.

Y que, en efecto, existe una corriente dentro de VOX que cree que la “homosexualidad es una enfermedad”. Existen, en este sentido, múltiples "familias ideológicas" que coexisten dentro del partido y son, incluso, contrarias.

Sobre la acusación de que VOX es un partido de extrema derecha, la alicantina desveló que le “llamaron la atención tras decir en una tertulia de televisión que VOX no era un partido de extrema por si acaso algún periodista eludía a las relaciones que VOX mantiene con fuerzas de ultraderecha de otros países”.

Y, sobre si el Yunque está infiltrado en VOX, Olona comentó que “no había visto al Yunque dentro de VOX pero que hay informaciones, como las que relata el periodista Federico Jiménez Losantos, de que dentro de VOX hay miembros de esa organización paramilitar secreta y ultracatólica”.

Desde luego ha sido una entrevista que no ha dejado indiferente a nadie. Mucho menos a los propios votantes de VOX, entiendo.