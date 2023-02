Sánchez aplaza su crisis de Gobierno ante la posibilidad de romper con Podemos

No es la primera vez que la coalición de Gobierno atraviesa una crisis, o incluso está al borde de la ruptura. Aseguran miembros del Gobierno que la vez que la vieron más cerca ocurrió cuando las ministras Ione Belarra e Irene Montero exigieron votación en el Consejo de ministros para aprobar el incremento del presupuesto de Defensa y anunciaron que su voto era contrario a aprobar tal aumento (Yolanda Díaz, por su parte, lo había anunciado previamente en privado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez). En aquel momento, Sánchez no dudó en aclararles que, si votaban en contra, no podrían seguir formando parte de su Gabinete. Tras un receso, las dos ministras recogieron velas, el aumento del presupuesto de Defensa no se sometió a votación y fue aprobado en el Consejo de ministros, con el “silencio crítico” de Montero y Belarra.

A un paso de la ruptura

Sin embargo, en esta ocasión, pese a que la consigna tanto en el PSOE como en Podemos es decir que la coalición no se rompe, la situación a cuenta de la reforma del solo “sí es sí” ha colocado a un paso de la ruptura a ambas formaciones. Desde las filas socialistas, algunos de sus dirigentes aseguran, en conversación con EsDiario que “No hay vuelta atrás… esperamos poder reformar la Ley con acuerdo con Podemos, pero si no lo hay, llegado el 7 de marzo, votaremos con el PP, el PNV y aquellos que quieran dar su apoyo”. Tal es el punto de no retorno en el que se encuentran unos y otros -según estas misma fuentes- que el presidente del Gobierno ha decidido retrasar su anunciada crisis de Gobierno, por si, en lugar de sustituir a las ministras de Industria y Sanidad, Reyes Maroto y Carolina Darias respectivamente, se viera obligado a sustituir a todos los miembros de Podemos en el Ejecutivo y acometer una gran crisis de Gobierno, que aprovecharía en su caso, para tratar de dar un impulso político al Gobierno, de cara a las convocatorias electorales que nos esperan este año.

Pedro Sánchez cuenta con el relevo de las dos ministras, que tratarán de conquistar las plazas de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente, pero no descarta la posibilidad de que sus socios de Podemos abandonen el Ejecutivo si el 7 de marzo no han llegado a un acuerdo y el Grupo Socialista vota, junto con el PP, la reforma de la Ley de solo sí es sí, que lleva la firma de la ministra Irene Montero, aunque saliera del Consejo de ministros.

"Forma de presión"

Si bien los socialistas catalogan esa baza que se guarda Sánchez de la posible la crisis de Gobierno ampliada al conjunto de miembros de Podemos, como una “circunstancia no buscada”, a la que les abocaría una hipotética retirada del Gobierno de la formación morada, en Podemos consideran un “amenaza” y una “forma de presión” las noticias que les llegan -y a las que se niegan a dar crédito- sobre su posible salida del Gobierno.

Da la sensación de que ni los unos ni los otros quieren tomar la decisión romper con sus socios de coalición de Gobierno, pero que la ruptura está contemplada en los planes de ambos y que la cuestión es cuál de las dos formaciones saldría más perjudicada de producirse esa ruptura en el seno del Gobierno. Eso es lo que estarían valorando socialistas y podemitas en estos días .

Fuga de votos

Los dirigentes socialistas consultados por este periódico afirman que el más perjudicado por una ruptura del Gobierno con la Ley de solo “sí es sí” como telón de fondo es la formación morada y hay quienes, incluso, intuyen que la posición “numantina” de la ministra de Igualdad se debe a un intento por marcar distancias con el PSOE de cara a las elecciones y evitar la fuga de votos hacia el PSOE en aras al “voto útil”. Pero “si eso es así -afirma uno de los dirigentes consultados, próximo a Pedro Sánchez- claramente se les está yendo de las manos”. De lo que no hay duda entre las filas socialistas es de que el presidente Sánchez ha dado el plazo del 7 de marzo como límite para alcanzar un acuerdo de reforma, porque, según ha comentado a los suyos, la reforma de la Ley es innegociable, se ponga Irene Montero como se ponga, incluso si se pone fuera de la ecuación de Gobierno, en compañía de todos los suyos.