Begoña Villacís compara la gestación subrogada con el aborto y se mete en un lío

La vicealcaldesa de Madrid ha defendido la gestación subrogada altruista y los tuiteros se le han echado encima. Además ha aprovechado para atizar a Irene Montero, Pam y compañía.

Sin duda es el tema del día. La gestación subrogada ha vuelto a saltar a la palestra gracias a Ana Obregón, protagonista absoluta de la jornada al ser portada de la revista Hola y donde se anuncia que ha sido madre a sus 68 años. Lo ha conseguido gracias a la polémica gestación subrogada y que en nuestro país está prohibida. Sin embargo, la ley todavía no prohíbe que personas de nuestro país realicen esta práctica en otros en los que sí es legal, como ha hecho la estrella televisiva en Miami.

La izquierda ha aprovechado la ocasión para linchar a Obregón por recurrir a este método para tener hijos. Los ataques han llegado por parte de, entre otros, Irene Montero o Rita Maestre, y el único en "defender" en cierta manera a la presentadora ha sido Edmundo Bal, de Ciudadanos, concretamente defendiendo la denominada gestación subrogada altruista. Es decir, la que está desvinculada de una relación financiera entre los participantes.

Lo ha hecho en el pasillo del Congreso y poco después ha ampliado esa defensa en Twitter Begoña Villacís. La vicealcaldesa de Madrid ha querido poner el acento en la libertad de las mujeres para hacer lo que quieran con su cuerpo y critica a la encargada de Igualdad y sus compañeras por defender la libertad de las mujeres pero dependiendo del caso. Por ello se ha preguntado si para abortar sí pero para gestar no las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo.

Sobre la gestación subrogada, consideraciones:



1. No se puede juzgar la gestación subrogada por un caso mediático



2. Nosotras parimos nosotras decidimos, ¿para abortar sí, para gestar no? ¿quién es la Sra. Montero, Pam y compañía para decidir sobre mi propio cuerpo?



Va 🧵 — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2023

En el hilo, Villacís expone los motivos para defender esta gestación subrogada pero sin relación económica de por medio. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que no pueden tener hijos por enfermedad o familias LGTBi.

A continuación, ha publicado la propuesta de su partido respecto al tema, con varios puntos y condiciones para que este método que defienden sea posible. De esta manera, deberían cumplirse los siguientes requisitos:

-Para la gestante: ser mayor de 25 años; haber sido madre; tener suficiencia económica; altruismo y tener nacionalidad o residir legalmente en España.

-Para los padres: tener entre 25 y 45 años y, en el caso de parejas, al menos uno de los dos debe cumplir este requisito; estar casadas o ser parejas de hecho; suficiencia económica; tener nacionalidad o residir legalmente en España; no tener antecedentes penales ni de abuso de drogas ni alcohol; y no haber sido gestantes por subrogación más de una vez.

Para acabar su mensaje, Villacís ha asegurado que de esta manera "no hay compra, no hay alquiler y no hay explotación".

Como suele ser habitual, muchos usuarios que no están de acuerdo con lo que defiende Villacís han criticado lo que propone Ciudadanos al respecto. La mayoría de ellos han destacado que para lo que plantea la vicealcaldesa madrileño la mejor solución es adoptar.