López Miras, claro en su condena: "Si somos ambiguos, esto no va a acabar bien"

El presidente de la Región Murcia no se ha andado por las ramas a la hora de calificar los incidentes que se vivieron en la noche de este martes junto a la sede socialista de Ferraz.

En el día después de los incidentes que se registraron en la manifestación de este pasado martes en Madrid, las declaraciones de condena se han sucedido en casi todo el espectro político. Pero pocos representantes han sido más contundentes que el presidente de la Región de Murcia.

En declaraciones a los periodistas, Fernando López Miras ha repetido hasta la saciedad la palabra "condena" para dejar clara su postura respecto a lo vivido en el entorno de la madrileña calle Ferraz, junto a la sede del Partido Socialista Obrero Español.

El presidente murciano aseguró estar seguro de que las 7.000 personas que se concentraron en la noche de este pasado martes en Madrid "no se sienten representadas por los que realizaron aquellos actos ilegales", pero aclaró que "eso no es excusa ni sirve para justificar nada".

No se puede defender la ley incumpliendo la ley.



Entiendo y comparto la indignación de muchos españoles ante las tropelías de Sánchez pero todas las protestas deben hacerse de forma pacífica y por los cauces legales.



La violencia nunca está justificada. pic.twitter.com/DTELY1UL5Y — Fernando López Miras (@LopezMirasF) November 8, 2023

Según López Miras "no se puede defender la ley incumpliendo la ley" y añadió que "tenemos que decir alto y claro que no se puede ir a una concentración ni a una manifestación con símbolos preconstitucionales, con una pancarta, la más grande de la concentración, que decía algo así como que la Constitución destruye la nación y tenemos que condenar que no puede haber gritos racistas, xenófobos ni desear la muerte de nadie".

Además, el presidente del Partido Popular de Murcia recordó que no se puede consentir que "se agreda a periodistas", como sucedió en la manifestación que se celebró en Murcia y fue muy claro al asegurar que "si somos ambiguos, si intentamos justificarlo, esto no a terminar bien". "Aquellos que defendemos el orden constitucional y el orden de la ley, tenemos que decir que no, que eso no está justificado".

Crítica de López Miras a Pedro Sánchez

En todo caso, y recalcando en repetidas veces su más absoluta y firme "condena", López Miras también se encargó de recordar que el presidente Sánchez "quiere ser presidente del Gobierno rompiendo la igualdad de los españoles, dando privilegios a los delincuentes frente al resto de los españoles" y consideró un "espectáculo vergonzoso" que "el número tres del PSOE esté en Bruselas sentado esperando a que Carles Puigdemont, un fugado de la justicia le diga qué es lo que tiene tragarse su jefe".