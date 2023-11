López Miras desmonta el teatro de Sánchez con los independentistas

El presidente de Murcia se ha mostrado preocupado y califica de "barbaridad" que se den privilegios a delincuentes y a CCAA concretas: "Los españoles dejarán de ser iguales"

No hay duda de que uno de los mayores problemas de los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas para conseguir la investidura son los privilegios que se conceden a unos por encima de otros. En este caso, a Cataluña por encima del resto de Comunidades de nuestro país. Adiós a eso de la igualdad entre españoles. La diferencia: que de unos necesita los votos para quedarse en Moncloa y de los otros no.

Privilegios políticos con el perdón de delitos a delincuentes y económicos con la condonación de parte de la deuda a Cataluña. Sí, también se rebajará del resto de regiones. El detalle es que la catalana es la región con, de lejos, la deuda más elevada y por lo tanto, a la que más dinero se perdonará. Panorama que preocupa a muchos españoles y que ha transmitido también el presidente de Murcia, Fernando López-Miras, que ha calificado como barbaridad todo lo que está sucediendo y teme que Sánchez no tenga límite.

Así lo ha expresado en una entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público'. El dirigente popular ha puesto ese calificativo al hecho de que el líder del PSOE “vaya a tragar” con todo lo que los independentistas catalanes le pongan encima de la mesa. Aún así, también confiesa que era algo que se podía esperar de un político como el actual presidente en funciones: “Sánchez tenía claro que iba a tragar con lo que fuera necesario si de ello dependía seguir siendo presidente del Gobierno y así está haciendo”.

Adiós a la igualdad entre los españoles gracias a Sánchez

Sobre la opinión que le merece el posible acuerdo entre Junts y el PSOE con la amnistía como piedra angular del posible acuerdo, López-Miras tiene claro que las supuestas diferencias son parte del teatro como lo fue primero con Sumar, después con Bildu y por último con ERC. "Va a tragar con lo que los independentistas catalanes le pongan encima de la mesa", ha insistido durante su aparición en el programa de Antena 3.

Sobre la amnistía se ha mostrado rotundo como siempre: "Es una barbaridad en todos los aspectos. En el fondo, porque supone privilegiar a los delincuentes, decir que hay unos españoles que pueden incumplir la ley frente a otros". El líder murciano ha querido poner el acento, tal y como llevan haciendo semanas tanto él como “colegas” suyos de otras regiones como Mañueco en Castilla y León, en los privilegios para la región catalana y por lo tanto la ruptura de ese pilar de igualdad entre todos los españoles.

Con qué cara le digo yo a los murcianos que tienen que cumplir la ley, o que la ley solo hay que cumplirla en determinadas circunstancias. Que si eres independentista de Cataluña sí puedes cometer delitos y vulnerar la ley, porque luego se borrarán esos delitos

Y es que ahora se plantea librar a los delincuentes de cuestiones que al principio no entraban en el trato, como son delitos de terrorismo, violencia o agresiones. Respecto al gran número de concentraciones que está habiendo durante las últimas semanas -la última en Ferraz con Esperanza Aguirre cortando el tráfico- cree que hay que “utilizar todos los recursos dentro del marco jurídico y político para intentar que no se rompa la igualdad entre los españoles, que no se privilegie a unos españoles frente a otros”.

Decenas de personas protestan en la sede del PSOE en la calle Ferraz en Madrid.

Es por ello que defiende esas manifestaciones, muchas de ellas convocadas por el Partido Popular, “para que los españoles puedan manifestar su voluntad contraria a esa amnistía y a que se privilegie a los delincuentes".