Abascal resuelve la principal duda tras el 28M pero avisa: “No regalaremos nada”

El líder de Vox sabe que el PP depende de su apoyo en muchas comunidades y municipios y por ello anuncia que aprovecharán ese poder, pero asegura que no permitirán gobiernos de izquierdas.

Este 28 de mayo se puede considerar como la consolidación de Vox en el panorama regional y local de nuestro país. Aunque la distancia con el Partido Popular es todavía considerable, es un hecho que los de Santiago Abascal se asientan como la tercera fuerza política por delante de Podemos, que se deshace como un azucarillo. También es un hecho que tienen la llave para que el Partido Popular gobierne en los territorios donde han sido la formación más votada pero sin alcanzar la mayoría. Es decir, en casi todos los casos.

Ahora llega el momento de las negociaciones y los pactos y los de Abascal van a hacer uso de ese poder que tienen en sus manos. Así lo ha avisado el propio líder de Vox en su primera aparición pública tras el 28 de mayo.

#EnDirecto | Abascal señala que Vox "no va aceptar ningún chantaje" y avisa: "Que nadie espere regalos"



"Claro que puedo prometer que de lo que nosotros depende, no habrá gobiernos de izquierda. Pero no sólo depende de nosotros", señala pic.twitter.com/JwMO7iz30E — Europa Press (@europapress) May 29, 2023

Sin embargo, Abascal avisa de que no van a regalar nada, que no van a aceptar chantajes y pone la pelota en el tejado de los populares: deben decidir si quieren formar una mayoría con Vox u optar por otro camino. Eso sí, también ha afirmado que harán todo lo que esté en su mano para evitar gobiernos de izquierda: “De lo que nosotros depende, no habrá gobiernos de izquierda. Pero no sólo depende de nosotros", ha expresado el máximo mandatario de la formación, que asegura tener “la mano tendida” para alcanzar esos acuerdos.

‼ @Santi_ABASCAL sobre posibles pactos con Feijóo después de las elecciones generales:



"La alternativa es que se deroguen todas las políticas de Sánchez no es que yo me siente en un sillón".



📹 Rueda de prensa completa: https://t.co/G01c1zgpKD pic.twitter.com/tvOFNmQoY8 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 29, 2023

Vox es la llave en territorios clave

Es decir, todo apunta a que en territorios como Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, donde la unión de PP y Vox darían mayorías absolutas, los de Abascal intentarán sacar tajada con representación fuerte en los Ejecutivos, pero parece que en ningún caso dejarían de apoyar a los populares en las investiduras si eso supone que forme gobierno la izquierda. Por el momento, además de lanzar ese aviso, también ha valorado positivamente la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones.

Las negociaciones serán duras y la lucha de intereses también, ya que Vox tiene esta posición pero el PP es el partido más votado y el que finalmente tendrá que decidir: si gobernar en mayoría con Vox o en minoría en solitario, con sus pros y sus contras en cada uno de los casos.

Por el momento, Alberto Núñez Feijóo ha confesado durante su declaración para valorar la convocatoria de elecciones generales, que tras los resultados de este domingo habló con Santiago Abascal y se felicitaron mutuamente. “Me ha felicitado por los resultados y yo a él por haber crecido tanto respecto a las anteriores elecciones municipales”, ha valorado el líder del PP, que también ha declarado que han vuelto a hablar en la mañana del lunes confirmando que, al menos, la relación es cordial y ambos están predispuestos a echar a Sánchez de Moncloa.