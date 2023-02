Comienza el juicio del hombre que abofeteó a su mujer en TikTok: "Todo fue show"

La Fiscalía pide para él un año de cárcel y ella ha rechazado cualquier medida de protección y sigue defendiendo a su marido. Ambos aseguran que lo hicieron para ganar dinero y popularidad.

El pasado sábado 28 de enero, el influencer y actor Sergio Mengual emitía un directo en la red social TikTok en el que charlaba con otros tres jóvenes, dos chicos y una chica. En un momento de la conversación, en el que ella bromeaba sobre el atractivo de los otros contertulios, se empezaron a escuchar gritos de fondo e insultos hacia esta joven de 23 años.

En ese momento aseguró que era su padre, que no le gustaba lo que estaba haciendo, y cuando el resto le pidieron que se asomara, el hombre fuera de plano contestó: "¿Qué me asome?", momento en el que dio una bofetada a la chica ante la sorpresa del resto, que se lo recriminaron.

Estoy en shock. Alguien le da una hostia a la chica en pleno directo y ella dice que es su padre, pero parece que es su pareja porque le llama "cariño". Si estás viviendo una situación así, sea tu padre o tu pareja, eres una víctima de violencia y debes salir corriendo de ahí. pic.twitter.com/uRPuLC8ogm — Gema MJ (@gmaemejota) January 28, 2023

Al poco tiempo terminó admitiendo que no era su padre, si no su novio, y que lo habían hecho para ganar popularidad en esta red social que está tan de moda. "Lo hicimos por dinero, por fama, por todo lo que queráis vosotros", afirmó el agresor, de origen búlgaro al igual que su pareja, en un directo emitido posteriormente para dar explicaciones. Unas explicaciones que se resumen en: "Todo fue un show".

"Sé que hay mujeres así, que sufren acoso y maltrato y yo no lo acepto, yo lo hice porque es mi red, puedo subir y hacer lo que me da la gana”, explicó la mujer en ese directo. "Si no quieres mirar, no te obligo a estar aquí, vosotros me habéis ayudado a crecer, estoy muy bien y nunca he sido maltratada, no todo en internet es lo que parece”, concluyó la joven.

Detenido cuando fue a denunciar el acoso que recibía en redes

Tres días después este individuo fue detenido cuando precisamente fue a denunciar a una comisaría de Soria los insultos que estaba recibiendo por lo sucedido. Entonces se celebró un juicio rápido en el que no aceptó el acuerdo de la Fiscalía, que pedía un año de prisión (que no cumpliría al no tener antecedentes), no comunicarse ni acercarse a la agredida en ese mismo periodo y una orden de protección a la supuesta víctima.

Por aquel entonces el acusado se acogió a su derecho a no declarar, al igual que su pareja, quien además renunció a cualquier medida de protección, así como a contar con asistencia letrada y a ser reconocida por el médico forense.

Ante esta situación, la Fiscalía pidió, como medida cautelar hasta la celebración del juicio de este martes, una orden de protección. El juzgado decidió denegar esta solicitud alegando que "con los datos disponibles hasta ahora no se aprecia que concurra una situación objetiva de riesgo" para ella y que "desde que sucedieron los hechos (hace cuatro días) el matrimonio ha seguido conviviendo".

Además tuvo en cuenta que el investigado no tiene antecedentes penales y que la mujer no ha interpuesto ninguna denuncia contra su marido. Es más, en su declaración como perjudicada, pidió que no la separen de su marido y que tampoco separen a su hijo de 2 años de su padre.

La Fiscalía mantiene sus peticiones que recordemos son: un año de prisión por un delito de maltrato de los artículos 153.1 y 153.3 y la privación del permiso para portar armas durante tres años, además de la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante el mismo periodo de tiempo.