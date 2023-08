Espinosa de los Monteros alega motivos familiares y no políticos para dejar Vox

El ya exportavoz de Vox en el Congreso explica en una rueda de prensa los motivos que le han llevado a dejar el partido del que participó en su fundación hace 10 años en un momento crucial.

El protagonista del día ha dado las explicaciones que ha considerado oportunas desde precisamente uno de los lugares donde más cómodo se la ha podido ver: la rueda de prensa del Congreso de los Diputados. Desde allí, desde el atril donde tantas veces sus discursos se han hecho virales, Espinosa de los Monteros ha alegado a motivos personales y familiares su marcha de la cúpula de Vox, aunque también ha asegurado que seguirá militando.

"Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente están todos bien, he pasado suficientes noches de hospital con ellos para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro", ha explicado el ya exportavoz de Vox en el Congreso, sin hacer alusión a motivos internos o referentes al funcionamiento de la formación de Santiago Abascal.

Espinosa de los Monteros: “Voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos aún no son tan mayores”. pic.twitter.com/HxMKYHL2F2 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 8, 2023

Durante los casi seis minutos que ha durado su discurso, en ningún momento ha hecho referencia a problemas con Santiago Abascal o con la marcha política del partido. Según apuntaba El Mundo, fuentes internas afirmaban que el distanciamiento con el líder de Vox era palpable desde hacía meses. Además, tal y como están informando medios como el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, una de las discrepancias con la cúpula habría sido en relación a Rocío Monasterio, su mujer, y su papel en la Asamblea de Madrid.

Un Abascal al que se ha referido al final del discurso y lo ha hecho con halagos, agradeciéndole el camino que han recorrido juntos estos años desde la fundación de Vox en 2013. También ha tenido palabras de agradecimiento para Ignacio Garriga o Jorge Buxadé, al que algunos medios apuntan como uno de los motivos del adiós de Espinosa de los Monteros.

🔴 Iván Espinosa de los Monteros: "Sigo en Vox como afiliado de base y siempre a disposición de sus dirigentes para cualquier cosa que necesiten de mí" ▶ https://t.co/Fs1soGaMzl pic.twitter.com/jz459hT8H9 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) August 8, 2023

Un discurso en el que como suele ser habitual en estas despedidas, también ha tenido palabras de agradecimiento para los trabajadores del Congreso y sus compañeros de Vox que no son tan conocidos por el gran público. En su reflexión final, ha afirmado que todo lo que ha pasado durante estos años ha merecido la pena: "Todo ha merecido la pena porque España siempre merece la pena", ha remarcado para finalizar con un "Viva España".