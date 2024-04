Sumar, desesperado por un ‘cero points’ vasco, hace el ridículo con el machismo

La formación de Yolanda Díaz está pinchando en los mítines en el País Vasco y ven el abismo de ningún escaño, agarrándose a que llamar por el nombre a su candidata “es sexista”

Sumar, la formación de Yolanda Díaz, vuelve a asomarse al abismo de los cero escaños en las próximas elecciones vascas tras el rotundo fracaso en Galicia. La campaña vasca no da a entender lo contrario, sino que afianza esta idea, con el escaso interés de los vascos en sus mítines, que han sido un pinchazo. Muy visual y viral ha sido un acto de Íñigo Errejón en una plaza pública en Larratxo (San Sebastián) donde como muchos habría 20 o 30 personas escuchando.

El mitin de Errejón es un síntoma de que Sumar ya no vende como hace unos meses, y más tras su ruptura con Podemos y su lucha por hacerse un hueco en la izquierda. Como en Galicia con el BNG, en el País Vasco es Bildu quien capitaliza el voto de izquierdas y las encuestas dan cero diputados a los de Yolanda Díaz, en el mejor de los casos uno por Vizcaya, que sería un triunfo.

Se hace viral un mitin de Errejón, ante la poca gente que asistió



Leer más: https://t.co/CwNKkGq6pH pic.twitter.com/rDeNYKcIh5 — ESdiario (@ESdiario_com) April 16, 2024

Los mensajes de Sumar no llegan, así que desde la formación de Yolanda Díaz han tirado a la desesperada de un clásico manido: acusar de “machismo” hacia su candidata Alba García, aprovechando que es de las pocas mujeres cabezas de lista. El motivo, muy cogido con pinzas, es una intervención en el debate de El Diario Vasco donde el candidato del PNV, Imanol Pradales, se refiere a la de Sumar como “la señora Alba” sin recordar su apellido.

Hay un momento en el debate de El Diario Vasco que me ha dejado rota.@Imanol_Pradales : Estoy de acuerdo con el señor Andueza y la señora Alba@alba_garcia_m : me apellido Garcia, señor Pradales



Pradales : Perdón @enekoandueza y @JavierDeAndres_ ríen



Garcia : Madre mía pic.twitter.com/tKewxNvOcT — Zuriñe Rodriguez (@Zuriro) April 15, 2024

Desde Sumar han convertido esta anécdota en el late motiv desesperado de su campaña. “Llamar a los hombres por su apellido y a las mujeres únicamente por su nombre de pila es machismo. Que estas actitudes se den en un debate electoral demuestra todo el trabajo que aún queda por hacer”, señala el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

“Pasará desapercibido, pero esto es muy violento y hace que las mujeres no puedan participar en igualdad de condiciones”, comenta otra persona en un mensaje que han movido todos los de Sumar. Sin embargo, los de Yolanda Díaz caen en el esperpento llevando a la tremenda este asunto, y así se lo hacen saber las miles de contestaciones: “ya no sabes que buscar para victimizarte” o “ya ves tú, no se acordaba de tu apellido, fin, ni machismo ni machisma”. La mayoría manda a Alba García mensajes irónicos como "habrá sido muy duro, espero que te recuperes pronto".