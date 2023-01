Podemos rescata su campaña contra la Corona y vuelve a la carga con el Emérito

La noticia de que el rey emérito, Juan Carlos I, podría trasladar su residencia fiscal a los Emiratos Árabes, donde reside desde hace dos años, ha sido la excusa para que desde Podemos se vuelva a rescatar una de sus campañas habituales: cargar contra la Monarquía y la jefatura del Estado que representa Felipe VI.

En concreto, la secretaria de Organización de Podemos -número tres de la formación- y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, ha sido la encargada de arremeter contra Juan Carlos I reprochándole que “sólo le interesa España para defraudarla. Su patriotismo es no pagar un solo euro a las arcas públicas que mantienen nuestros servicios y el bienestar de todos los ciudadanos.

“La Monarquía no cabe en los consensos democráticos de nuestros tiempos”, ha asegurado Verstrynge, cargando toda su acusación sobre toda la institución de la Monarquía, más allá del Rey Emérito.

