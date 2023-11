Agencia de Colocación de Amiguetes Ferraz SL

Fernández Vara, Puig y Torres, barones destronados. Puente, Hernando y López, núcleo duro de Sánchez. Cerdán y Bolaños, los de los pactos. El gabinete de los enchufados va tomando forma

Es hora de devolver los favores, de fortalecer alianzas y de hacer grupo. En las próximas horas Pedro Sánchez anunciará el nuevo gabinete, con el que comenzará la legislatura. Y pese a que los medios afines al sanchismo venden el proyecto como "un Gobierno más político", nada más lejos de la realidad. La sede nacional socialista en Madrid se ha convertido, de nuevo, en la Agencia de Colocación de Amiguetes de Ferraz SL. Si el SEPE funcionara así de bien, otro gallo le cantaría a Yolanda Díaz. Y lo mismo no hacían falta tantos cohetes.

Durante el proceso de investidura de Pedro Sánchez, a la opinión pública le llamó poderosamente la atención que dos barones regionales socialistas, el extremeño Guillermo Fernández Vara y el valenciano Ximo Puig, permanecieran sorprendentemente callados. Con los pactos con los independentistas, la amnistía y la condonación de parte la deuda catalana, sus comunidades se verían afectadas negativamente por esos acuerdos. Pero no dijeron nada, no defendieron a los ciudadanos de sus comunidades, no mostraron públicamente ni una simple duda respecto a la situación planteada por Sánchez.

Me acaban de informar de que Fernández Vara ha tenido que marcharse del restaurante Galaxia (Badajoz), abucheado por el público. — Fernando Franco 🇪🇸 (@FernandoFrnc) November 11, 2023

Y ahora se conoce la razón, favor con favor se paga. Los dos, Fernández Vara y Puig, que ya no son presidentes autonómicos porque perdieron las elecciones y el cargo ante los populares María Guardiola y Carlos Mazón respectivamente, tendrán premio. Ambos figuran en todas las quinielas para convertirse en ministros del próximo Gabinete sanchista. Ángel Víctor Torres, ex presidente canario, también ha sonado para ocupar un ministerio, aunque con menos insistencia.

Otro que parece que se llevará una cartera de regalo a casa, según la rumorología, es Santos Cerdán. El encargado de llevar las negociaciones con el prófugo Carles Puigdemont en Waterloo y Bruselas tendrá un cargo con el que hace seis meses ni soñaba. Por un motivo semejante, por ser el encargado de redactar la Ley de Amnistía y negociar su contenido con el independentismo catalán, se dice que Félix Bolaños será el próximo ministro de Justicia...

Ábalos, Puente, Óscar López, Antonio Hernando, Ximo Puig... Algunos de los nombres que suenan para el nuevo Gobierno. El dream team gorila (con perdón de los pobres simios). Distópico — Hugo Pérez Ayán 🪶 (@hp_ayan) November 19, 2023

Lo mismo parece que sucederá con dos de las personas más allegadas al presidente: Antonio Hernando y Óscar López. Patada a seguir, patapúm p'arriba. Y por supuesto con Óscar Puente, ex alcalde de Valladolid que tuvo su minuto de gloria siendo el miembro del PSOE que intervino como portavoz en el pleno del debate de investidura de Feijóo.

Sumar, cuatro o cinco

Mientras, existen dudas respecto a cuántos ministerios tendrá finalmente Sumar, si cuatro o cinco. Lo que parece prácticamente seguro es que Yolanda Díaz no ascenderá a vicepresidenta primera porque Sánchez no quiere dejar las manos del Gobierno durante sus ausencias en un no socialista, así que ella no obtendrá el visé necesario de la Agencia de Colocación de Amiguetes Ferraz SL para obtener un ascenso. Sánchez sabe lo que hace.