Sánchez enchufa en Paradores y con sueldazo a la exministra de Transportes

Raquel Sánchez dirigirá ahora esta entidad pública que gestiona los alojamientos ubicados en edificios del patrimonio histórico. Sustituye a Pedro Saura, al que pone al frente de Correos.

Raquel Sánchez ya tiene nuevo cargo tras su salida del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno coloca a la que fuera ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde julio de 2021 hasta noviembre de 2023 al frente de Paradores de Turismo de España. De esta manera el líder socialista premia, como se suele decir, a una de las suyas, y le garantiza un buen puesto en una entidad pública donde por supuesto no cobrará poco.

Hay que recordar que Paradores es una cadena hotelera que depende del Estado y que gestiona los alojamientos ubicados en algunos edificios del patrimonio histórico del nuestro país. Como suele ser habitual con estas decisiones, hay más personas implicadas en los movimientos. En este caso, Pedro Saura, hasta ahora presidente de Paradores, pasará a estar al frente de Correos, donde sustituye a Juan Manuel Serrano (ex jefe de Gabinete del propio Sánchez). Una institución pública que tampoco pasa por su mejor momento con la gestión socialista, rodeada de continua polémica. Sin ir más lejos, por los casos de fraude en el voto por correo de las pasadas elecciones municipales del mes de mayo.

Tras traspasarle la cartera al polémico Óscar Puente -o parte de ella porque su consejería se ha dividido en dos, siendo la parte de Transportes para el ex alcalde de Valladolid y la de Vivienda y Agenda Urbana para la ex portavoz Isabel Rodríguez- Raquel Sánchez quedaba como diputada en el Congreso a la espera precisamente de ser reubicada. La ex ministra estuvo 28 meses en el cargo (sustituyendo en el cargo a José Luis Ábalos), en los que como hitos se lleva aprobar la nueva Ley de Vivienda -la primera de España- que ha puesto en pie de guerra a varias Comunidades Autónomas por invadir sus competencias o por la polémica de los nuevos trenes de Asturias y Cantabria que no iban a entrar por los túneles.

Raquel Sánchez durante el traspaso de carteras en la nueva legislatura. En este caso Transportes para Óscar Puente y Movilidad y Agenda Urbana para Isabel Rodríguez.

Así lo han decidido Sánchez y compañía tras el Consejo de Ministros de este miércoles, donde también se han aprobado el nuevo decreto de medidas anticrisis contra la inflación y la guerra de Ucrania -con decisiones como subir de nuevo al 10% el IVA de la luz para todos los rangos sociales y económicos- y cuya rueda de prensa posterior ha servido de mitin de fin de año para el presidente socialista.