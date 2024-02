El PP acorrala a Marlaska por el crimen en Barbate y exigen todos su dimisión

Desde Ayuso hasta Feijóo, pasando por todos los portavoces y políticos del PP, piden encarecidamente la dimisión del ministro Marlaska tras el asesinato en Barbate de dos guardias civiles.

El ministro de los escándalos. Una polémica tras otra y todas con un mínimo común denominador: su más que cuestionable gestión como titular del ministerio del Interior. Es por ello que desde el Partido Popular, sin descanso, llevan pidiendo responsabilidades al ministro y el crimen en Barbate ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a pedir este jueves la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha afeado al Gobierno central no tener "palabras de consuelo" para los guardias civiles tras lo sucedido en Barbate. Así lo ha trasladado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha incidido en que pide su dimisión por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, por "mentir" con la valla de Melilla donde hubo "decenas de muertos y desaparecidos", por dar "los primeros pasos para sacar la Guardia Civil del País Vasco y de Navarra, plegándose a las presiones de ETA en las cárceles" así como por alentar "bulos" y "escándalos".

¿ No le queda un poco de dignidad a Marlaska para dimitir?

¿ No tiene Feijoo el suficiente coraje para dar paso a Ayuso?

Que se vuelva a Galicia antes de que le arrebate el sanchismo la Comunidad y que Ayuso lidere la derecha. pic.twitter.com/sEJeLwv0LW — Sujiel (@Sujiel1) February 12, 2024

"Yo durante estos días, cuando estaban sus cuerpos calientes, organicé un homenaje a la Guardia Civil en la Puerta del Sol. ¿Sabe lo que hacía su jefe y su Gobierno? De gala. No fue ni siquiera capaz de tener unas palabras de consuelo y estar cerca de esas guardias civiles", ha afeado Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo acorrala a Marlaska y pide su dimisión

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este miércoles contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por seguir aún sin dimitir y viajar a Galicia para ofrecer un mitin al lado del suyo en el municipio ourensano de A Pobra de Trives en vez de ir a al Campo de Gibraltar, después de la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz) el pasado viernes.

En este sentido, Feijóo ha señalado que el mitin del PP en este pueblo llevaba "bastantes días cerrados" y ha añadido que a él no le "parece mal" que "Marlaska por primera vez sepa dónde está Castro Caldelas o dónde está Trives", ha señalado tirando de ironía.

Marlaska sigue sin dar la cara en el Campo de Gibraltar y sin dimitir.



Estamos con las FCSE y no vamos a parar hasta que tengan todos los medios necesarios para luchar contra el crimen organizado. pic.twitter.com/DlM4DFvi46 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 14, 2024

"Lo que me parece mal es que no haya ido a dar la cara al Campo de Gibraltar por el asesinato de dos guardias civiles y tres heridos. Eso me parece mal, muy mal", ha exclamado el jefe de la oposición ante un público entregado.

Es por ello que el líder del PP ha pedido públicamente su dimisión. Así, Feijóo ha recalcado que "todavía le parece mucho peor que Marlaska en este momento no haya presentado la dimisión" como ministro del Interior cuando "hace días que Marlaska tenía que estar dimitido y si no, tenía que estar cesado".

"¿Sabéis por qué no le cesaron? Porque el que tenía que cesarle la noche de luto donde los guardias civiles estaban de cuerpo presente se puso un smoking y se fue a un festival de cine", ha aseverado, recriminando a Pedro Sánchez su asistencia el pasado sábado a la gala de los premios Goya del cine.