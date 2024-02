Ramón García se divierte mucho con una surrealista llamada a tres bandas

El presentador de 'En compañía', en CMM, solo atinaba a gritar "Benitoooo", a la vez que asustaba a su compañera Gloria Santoro, por lo que estaba ocurriendo al otro lado del teléfono.

No hay llamada tranquila para Ramón García. El presentador de En compañía, el programa que presenta cada tarde en CMM -similar al que tiene Juan y Medio en Canal Sur-, junto a Gloria Santoro realiza siempre una llamada a un número aleatoria para regalar un jamón. La mecánica es muy sencilla: se escoge un teléfono al azar y la persona que contesta tiene que responder: "Ramón, ¿me regalas un jamón?". Si lo hace, premio asegurado. Pero, si no lo hace se queda sin este manjar.

Sin embargo, muchas personas no atinan a responder bien o no saben, directamente, desde donde llaman porque no conocen el programa o, simplemente, no lo ven. El también presentador de TVE se ha encontrado, de hecho, en muchas ocasiones, con situaciones muy desagradables durante estas llamadas, viéndose en la obligación de colgar por la actitud "desagradable" o "maleducada" de la persona que está al otro lado del auricular. Pero en una de sus últimos intentos de obsequiar al espectador con un jamón, Ramón ha dejado un gran, y divertido, momento para las redes sociales.

La surrealista llamada de Ramón García

Ramón García ya se enfrentaba a la llamada con una actitud relajada y divertida, al ver que la mujer que respondía no atinaba a decir bien desde donde contestaba. Hasta que, por fin, daba en la tecla. La señora, que iba contestando a todo lo que el presentador le pedía, llegó incluso a pensar que se trataba de una broma, sobre todo, cuando le preguntaron por el nombre de su marido. "Benito", señaló ella mientras se reía. "¿No ha puesto la tele?", se interesaba el de CMM para que la mujer viese que no era mentira lo que decían. "Castilla-La Mancha, ya te has pasado", se escuchaba a Resu, que así se llama esta señora, regañando a su marido.

Pero lejos de atinar con el canal o de responder a lo que Ramón preguntaba, esta mujer seguía pendiente de su marido, llegando incluso a chillarle que se callase. A esto, el de En compañía se asustaba y comenzó a llamar a Benito a voces, cuando ya descubrieron que tenían la cadena sintonizada. Sin embargo, no iba a ser todo tan fácil, porque este matrimonio manchego tenía la televisión con mucho volumen que, en lugar de responder por el teléfono a lo que Ramón decía, contestaban una vez lo escuchaban por los altavoces de su pantalla. Y así comenzó una conversación surrealista. Gloria quería saber por qué no estaban viendo el programa y Resu no atinaba a decirle el nombre de lo que tenían puesto. Pero la cosa se complicó mucho más al entrar en juego una vecina, que tampoco pudo responder a lo que solicitaban los presentadores.

Mientras tanto, Ramón seguía obsesionado con Benito, a quien no paraba de llamara a voces, asustando a su compañera. "¡Holaa!", respondía este hombre, a lo lejos, con mucho entusiasmo, mientras que Gloria no entendía nada. Y así siguió cuando, lo que podría decirse que fue una 'conversación de besugos', finalizó.