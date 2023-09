Feijóo defiende los pactos de Estado: "es lo que quieren los españoles"

El presidente del PP ha recalcado que si Pedro Sánchez hubiese llevado la amnistía en su programa electoral el resultado "sería muy distinto" y ha criticado que se "engañe" a los ciudadanos

Parece que las declaraciones realizadas por Núñez Feijóo durante los últimos días han levantado algunas ampollas, aunque él ha dejado claro que no se han entendido y que, precisamente, las utilizó con intención.

En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que utilizó "a propósito" la terminología de buscar un "encaje territorial" a Cataluña, que es la que emplean los indendepentistas, pero dejando claro que esa propuesta debe enmarcarse dentro de la legalidad y en un pacto de Estado entre PP y PSOE. Dicho esto, ha negado tener problemas internos dentro de su formación sobre cómo afronta la situación de Cataluña.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, después del debate abierto a raíz de las declaraciones que hizo este miércoles en Canarias defendiendo buscar un "encaje" al "problema territorial" de Cataluña dentro de la ley y emplazando al PSOE a "recapacitar" ante el "chantaje" de Puigdemont. Con ese objetivo, propuso una nueva reunión antes del debate de investidura previsto para los días 26 y 27 de septiembre.

Al ser preguntado -al hilo de esas manifestaciones y el debate por la reunión con Junts en el Congreso- si sus planteamientos no siempre son entendidos dentro de su propio partido, Feijóo ha aludido a las declaraciones que están realizando veteranos cargos socialistas como Alfonso Guerra tras las condiciones "ilegales" del expresidente catalán Carles Puigdemont y ha subrayado que él no tiene "esos problemas" en el PP.

"Se lo puedo asegurar, no tengo esos problemas en mi partido, soy el candidato a la Presidencia del Gobierno y por tanto mi partido sabe que tengo dos funciones, presidir el partido e intentar conseguir una mayoría suficiente para gobernar España y ser coherente con el resultado de las urnas", ha garantizado, para subrayar que los españoles han votado en las urnas que quieren acuerdos y pactos de Estado.

"Encaje", dentro de la Constitución

En este sentido, ha explicado que su propuesta de dar "encaje" a Cataluña es "dentro de la Constitución y de los pactos de Estado". "La utilización de la terminología, entre comillas, si quiere usted independentista del encaje de Cataluña, que es la que he utilizado, la he utilizado a propósito", ha aseverado.

Así, ha afirmado que si los independentistas quieren hablar "del encaje", que es como ellos lo llaman, debe ser en "un pacto de Estado o no lo habrá". "O es dentro de la Constitución, o no lo será; O es dentro de la ley, o no lo habrá", ha apostillado.

El presidente del PP ha recalcado que si Pedro Sánchez hubiese llevado la amnistía en su programa electoral el resultado "sería muy distinto" y ha criticado que se "engañe" a los ciudadanos de forma "continuada". "Prefiero quedarme en la oposición que ser un presidente intervenido por el independentismo", ha proclamado.

El artículo 155

Feijóo ha criticado que el PSOE, que votó a favor de la aplicación del artículo 155 en Cataluña para la "intervención" de la Generalitat, ahora vaya a "aceptar un 155 y estar intervenido por el independentismo en el Gobierno".

"Los independentistas lo que pretenden es devolver aquel 155 constitucional imponiendo ahora su 155 inconstitucional al Gobierno de España. ¿De verdad que vamos a vivir con un gobierno tutelado por un partido o dos partidos independentistas en España que no tienen ni el 5% de los votos?", se ha preguntado, para subrayar que el PP en las generales ha "sacado más votos que Junts y ERC".

Tras insistir en la ilegalidad de la amnistía y el referéndum que quiere Puigdemont, el líder de los 'populares ha asegurado que habrá repetición electoral de las generales si quiere el expresidente de la Generalitat.

Preguntado si no cree que es bisoño pensar que puede haber un acercamiento con el PSOE para llegar a un pacto a la alemana, Feijóo ha defendido su oferta de pactos de Estado asegurando que es lo que "quiere la mayoría de los españoles" tras el resultado de las urnas. Dicho esto, ha calificado de "sorprendente" que se diga que el PP está "incitando al transfuguismo" y ha señalado que ese tipo de declaraciones evidencian que tienen "muy mal concepto de sus diputados".