Tras ceder ante Junts con el terrorismo, ¿amnistiará el PSOE a etarras 'buenos'?

Expertos juristas consultados avisan, además, que la Ley de Amnistía puede generar "un conflicto" con la Unión Europea ya que la enmienda que el PSOE pactó con Junts cuestiona una directiva.

Otro día frenético en el Congreso de los Diputados en el que el PSOE ha vuelto a traspasar lo que ellos mismos calificaban de "línea roja" en una nueva cesión a Junts. A altas horas de la madrugada de este martes, se cerraba un nuevo pacto entre los de Pedro Sánchez y los de Carles Puigdemont: "Con la enmienda aprobada hoy se garantiza que los casos más graves de terrorismo no se amnistían", celebran fuentes del PSOE consultadas.

No lo esconden tampoco desde el Gobierno. "Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la Ley de Amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos", remarcó desde La Moncloa el ministro de la Presidencia Félix Bolaños.

#EnDirecto | Bolaños: "Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la Ley de Amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos" pic.twitter.com/7Nal3DdegL — Europa Press (@europapress) January 23, 2024

Así, en un intento de dividir el delito de terrorismo entre el más y menos grave, desde el PSOE remarcan a este periódico que, antes, sin la enmienda pactada de este martes, "los delitos graves de terrorismo podrían quedar amnistiados si no tenían sentencia firme". Les falta añadir a las fuentes socialistas consultadas, para describir la total realidad, que ahora -con la nueva cesión a Junts- se amnistiarán, incluso, a condenados en firme por terrorismo que no tengan, en suma, delitos de sangre y torturas a sus espaldas. En otras palabras, al resto de condenados por terrorismo, ergo terroristas, por consiguiente, sí se amnistiarán.

"La cesión del PSOE es escandalosa. Pretende ser juez y legislador a la vez. Intenta dividir entre terrorismo legítimo y terrorismo ilegal. Es lo más antidemocrático que existe", asevera a ESdiario el abogado Pablo de Palacio. Todo ha cambiado. "El terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable", incidía, hace tan solo unos días, el ministro de Transportes Oscar Puente. "El ministro de Justicia ha sido absolutamente claro, es nuestra línea roja [extender la amnistía a terroristas]", verbalizaba, en la misma línea, la ministra portavoz del Ejecutivo Pilar Alegría.

¿Amnistía para terroristas de ETA?

Lo alertaba hace unos días el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al afirmar que "en España hay dos cuestiones: el referéndum de autodeterminación y el indulto a los etarras. Nadie se atreve a decir si se van a producir o no". Y tras la sucesión de acontecimientos vividos este martes, la cuestión no parece descabellada.

Hay una casta de políticos que se perdonan todos sus delitos a cambio de que otros puedan gobernar.



Ya hablan de incluir los delitos de terrorismo y nadie puede afirmar que esta deriva no desemboque en indultos a etarras. pic.twitter.com/HzjYhoWjta — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 17, 2024

Si a Junts se le ha concedido tal exigencia, ¿por qué no se la van a conceder a Bildu? "Tenemos a 200 dentro [etarras dentro de las cárceles]. Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos”, aseguraba el propio Arnaldo Otegi -líder de EH Bildu- a finales del año 2021. Es una exigencia que está, por tanto, encima de la mesa y, desde luego, sobrevuela una Ley de Amnistía que acabará por extender el perdón a terroristas que "no hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales", como se lee -ahora- en el nuevo borrador de la amnistía que todavía sigue su curso parlamentario.

El precedente jurídico que la medida de gracia, una vez que se apruebe, asentará es una clave. "Si finalmente se aprueba la posibilidad de amnistiar causas de terrorismo con sentencia firme, podrían verse beneficiados los condenados por ETA sin ningún tipo de duda, sobretodo dado que la ley penal más favorable tiene carácter retroactivo", explica a ESdiario el abogado Pablo de Palacio.

La amnistía y el conflicto con la UE que puede desencadenar

"Desde el punto de vista jurídico, la Ley de Amnistía va a suponer un nuevo foco de tensión con la Unión Europea. Ello, por cuanto, en mi opinión, tal y como está redactada la enmienda pactada entre el PSOE y Junts, podría ponerse en cuestión la Directiva 2017/541 en materia de lucha contra el terrorismo", advierta a ESdiario el abogado Carlos Cotón.

Explica el abogado que "esta normativa establece una doble obligación para los Estados miembros: perseguir y castigar los delitos de terrorismo. Esto se materializa, concretamente, en sus artículos 3 y 15", asevera. Por tanto, "si ya de por sí el conflicto con la UE estaba servido por la Ley de Amnistía, con la aceptación de las enmiendas se ahonda en él ya que se pretende amnistiar, incluso, delitos de terrorismo en los que ha recaído sentencia firme", subraya.

Además, provocará mas incertidumbre a los tribunales españoles. Y es que al chocar con la legislación comunitaria, "se va a provocar que antes de aplicar la norma se pregunte al Tribunal de Justicia de la UE, que conllevará que sea necesario un pronunciamiento previo por parte de los tribunales europeos antes de que la justicia española decida o no aplicar la norma en cuestión", concluye el abogado consultado.