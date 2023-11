Sánchez echa más leña al fuego con Israel en un discurso resumido en una palabra

El líder del PSOE protagoniza un discurso con el único objetivo del autoelogio y de paso, cargar de nuevo contra Israel. Además no se olvida de los clásicos ataques a Feijóo, Abascal y Milei

Como no podía ser de otra forma Pedro Sánchez ha sido el encargado de cerrar el acto del PSOE en Madrid de este domingo que no tiene otra definición que autobombo, autoelogio o vender las bondades del ‘sanchismo’ y defender sus más que dudosas decisiones. Qué los propios socialistas hablen del mismo como “mitin-fiesta” dice mucho de lo que se ha podido ver y escuchar este domingo en uno de los pabellones del IFEMA lleno gracias a que el propio PSOE ha fletado autobuses desde todas las Comunidades para asegurarse el lleno. Convoyes pagado por la formación socialista.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, abrió el acto con un discurso vacío en el que se limitó precisamente a elogiar lo bueno que es Sánchez y lo bien que hace todo. Especialmente se centró en su postura en el conflicto entre Israel y Hamás, algo sorprendente cuando la misma ha abierto un cisma con el Estado israelí. Después, papel estelar de José Luis Rodríguez Zapatero, que con su defensa a ultranza de su aprendiz y en concreto con la ley de amnistía ha rozado de nuevo el esperpento con algunas frases difíciles de digerir.

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero se saludan en el mitin del PSOE celebrado en el IFEMA.

En esas apareció para cerrar la fiesta el líder supremo, que trajo consigo más de lo mismo. Hasta Trump ha aparecido entre las referencias del líder socialista, que cargó, para sorpresa de nadie, contra Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y hasta Javier Milei para defender la tan polémica ley de amnistía que le ha garantizado la Moncloa. Todavía duele en la izquierda española que el que consideran poco menos que un loco ultraderechista haya ganado en las urnas en un país democrático como Argentina.

#EnDirecto | Sánchez: "Reivindicamos la España abierta, tolerante, amante de la paz, de la justicia social, feminista, ecologista, por eso no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Bolsanero, ni Wilders, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber cuatro años de gobierno progresista" pic.twitter.com/TotQsqvWoX — Europa Press (@europapress) November 26, 2023

Sánchez vuelve a la carga contra Israel

También hubo referencia al conflicto en Gaza, con su visita a los kibutz masacrados por Hamás todavía reciente. Viaje que no ha acabado del todo bien y que culminó de la peor manera posible con los anfitriones, ya que la disposición del Gobierno de España al reconocimiento unilateral de Palestina y los continuos ataques contra el Estado israelí ha abierto una crisis diplomática con Israel desde el pasado viernes.

Y precisamente no ha calmado las aguas Sánchez con su intervención de este domingo, acusando a Israel de “matanza indiscriminada de civiles". Un mensaje que ya lanzó en esa visita a este país esta misma semana. Desde el Partido Popular criticaron que Sánchez acudiera a un país en guerra a generar discordia y este les ha respondido asegurando que si no quieren apoyar su Gobierno y su postura que "al menos estén con los derechos humanos". Hay que recordar que Israel ha afirmado que no olvidarán, en referencia a Sánchez y su Ejecutivo, "quién apoya a una organización terrorista asesina".