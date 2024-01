Una valenciana corrige el catalán escrito del nacionalista Rufián

El portavoz de Esquerra en el Congreso publicó un posteo en X en su lengua autóctona plagado de errores gramaticales y de erratas y una conocida escritora arremetió con dureza contra él

Hay que predicar con el ejemplo, aunque te llames Gabriel Rufián, vayas de independentista catalán (y de los muy sufridos) y te creas por encima del bien y del mal. Porque la gente te tiene calado. Es lo que le ha pasado al portavoz de Esquerra en el Congreso, que se tiró a la piscina en la red social X (antes Twitter) con un posteo en el que mostraba su satisfacción por el hecho de que la orquesta municipal de Barcelona haya despedido a José Joaquín, uno de sus clarinetista desde hace 27 años, por no tener acreditado un nivel C1 en catalán.

27 años tocando el clarinete en la banda municipal de Barcelona. Obtiene la máxima puntuación en méritos, pero lo cesan por no tener el C1 de catalán. José Joaquín, nuestro compañero de #HablamosEspañol en Cataluña, lo cuenta en Antena3. pic.twitter.com/9CUvDw0UUm — Hablamos Español (@HablamosE) January 19, 2024

Rufián, alegre de él, se lanzó diligente por el tobogán del nacionalismo impostado, ése que tanto gusta a los que viven de engatusar a la gente y sacar rédito de los conflictos. "El catalán es una de las diez lenguas más habladas en la UE. Y no es oficial. Y no lo es porque el Estado no ha querido. Tampoco el Gobierno más plurinacional y progresista de la historia. Lo lucharemos hasta el final", escribía el diputado de Esquerra.

Aqui se lo ofrecemos traducido, porque tampoco podemos enseñarles el posteo original: lo borró. Pero aunque lo borrase, hubo alguien que tuvo tiempo de sacarle un pantallazo. La escritora valenciana Lucía Etxeberría. Que además de capturar lo que contaba el diputado, decidió enmendarle la plana y corregir las numerosas erratas y errores ortográficos del tuit original de Rufián.

la ignominia de exigirle a un mozo de almacén el C1 cuando tu representante en el Congreso no podría aprobar ese examen pic.twitter.com/g0BuCyYpJH — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 21, 2024

"La ignominia de exigirle a un mozo de almacén el C1 cuando tu representante en el Congreso no podría aprobar ese examen", decía la escritora, mostrando la captura con todas las correciones al texto escrito por Rufián.

"Habla muy mal catalán"

No era la primera vez que la Etxebarría arremte contra Rufián por su catalán. "Gabriel Rufián probablemente no conseguiría sacarse un C1 porque habla muy mal catalán, y yo probablemente sí que podría pasarlo porque, aunque mi catalán es muy chapucero, mi comprensión lectora es muy alta y mi sintaxis también", escribió sobre el diputado Esquerra ayer mismo en The Objective. Para eso sirve el C1, a juicio de la escritora en ese mismo artículo "puedes ser mozo de almacén en el ayuntamiento de Barcelona si tienes antecedentes penales por robo, y no puedes serlo si eres incapaz de escribir un análisis de opinión o una descripción de personajes en catalán".