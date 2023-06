Iglesias, nervioso: uno de sus mayores miedos tiene que ver con Irene Montero

Este lunes ha comenzado una semana clave para el futuro de la izquierda política de nuestro país. El hundimiento de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas y municipales solo les deja un camino posible de cara al adelanto de las generales: unirse a Sumar. El proyecto que encabeza Yolanda Díaz parece ser la única opción para los morados de mantenerse en primera línea y por ello, ahora, cuando le han visto las orejas al lobo en forma de votos en las urnas, les urge negociar para alcanzar un acuerdo.

Mientras pudieron se mantuvieron firmes en sus peticiones y no cerraron el pacto. Sin embargo, en las últimas semanas, el panorama ha cambiado y mucho, por lo que la formación que encabezan Ione Belarra e Irene Montero y que en su día lideró Pablo Iglesias no tiene otra escapatoria.

Precisamente ha sido uno de los fundadores del partido morado el que ha confesado uno de los mayores temores que tiene de cara a esa negociación y a lo que pueda surgir de la unión entre ambos partidos para concurrir de manera conjunta a los próximos comicios del 23 de julio. Y uno de esos miedos tiene que ver con Irene Montero.

Como se dice coloquialmente, Iglesias se huele que algo pasa con la ministra de Igualdad. Y es que tiene la sensación de que existen ciertas presiones, que no ha indicado de dónde vienen, para que Montero quede fuera de este proyecto de aglutinación de las fuerzas a la izquierda del PSOE y que girará en torno a Sumar.

“Yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días (una dinámica) como de venganza, como de una presión de Irene Montero fuera y no sé qué. Creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad", ha expresado el también exvicepresidente del Gobierno.

Ese es uno de los principales miedos ante lo que se avecina pero no el único. El otro es que debido a las últimas encuestas, que siguen dando a Podemos como quinta fuerza política, bastante lejos de Sumar, en la negociación entre ambas formaciones se caiga en la humillación con los morados. Concretamente ha indicado que los contactos deben asentarse "más en ser generosos" que en intentar "humillar o hacer que alguien pase por debajo del tablero".

📹 @PabloIglesias: "Si no hi ha acord entre Sumar i Podem, és molt difícil que no hi hagi un govern de PP i Vox. L'acord no serà preciós, però s'ha d'apostar per la responsabilitat"



