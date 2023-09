El insulto racista de Patxi López a un periodista le puede costar 85.000 euros

El afectado le demanda por considerar que ha vulnerado su derecho al honor y a la imagen. "A ti no te voy a contestar nunca. No voy a responder ni respetar a un racista", le espetó López

85.000 euros. Es la cifra que solicitan los abogados del periodista Vito Quiles a Patxi López, tras los insultos racistas que recibió el pasado 27 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Las palabras que profirió el portavoz socialista en le Congreso de los Diputados le pueden salir muy caras.

La denuncia a la que ha tenido acceso ESdiario, y que ya ha sido presentada ante los tribunales, pide que se condene al político por vulnerar el derecho al honor y a la imagen del Quiles. Los hechos sucedieron el segundo día de la sesión de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En rueda de prensa, Quiles solicitó formular una pregunta en el turno destinado a los medios para valorar cómo había transcurrido la jornada.

Patxi López se encara con un periodista: "A ti no te voy a contestar nunca. He visto algún tweet tuyo cuando la selección jugó y ganó a Georgia con un contenido racista [...] no voy a respetar un racista respondiendo sus preguntas"#InvestiduraRTVE27shttps://t.co/nui1FwA8b9 pic.twitter.com/vn0IZNcRbX — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 27, 2023

Te lo voy a decir ya a la cara. He visto algún tuit tuyo, cuando la selección española jugó y ganó a Georgia con un contenido racista, de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas

"En este momento, el portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados

se ha negado a responder a las preguntas de mi mandante. A ti no te voy a contestar nada y nunca", le ha dicho, según consta en la denuncia. "Te lo voy a decir ya a la cara. He visto algún tuit tuyo, cuando la selección española jugó y ganó a Georgia con un contenido racista, de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas".

He tomado medidas contra Patxi López. Mis abogados le reclaman 85.000 euros por delitos contra el honor. Ya han formulado la demanda.



Injuriar en público tiene consecuencias. Se le acabó la impunidad al PSOE. pic.twitter.com/Ae6rXO5yxy — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) September 29, 2023

Petición de disculpas públicas

Por los hechos citados, Quiles y sus representantes legales piden que se condene a Patxi López a abonarle una indemnización de 85.000 euros, "a que realice una publicación en sus redes sociales, donde reconozca que ha vulnerado el derecho al honor del periodista, que le pida disculpas por sus declaraciones y que mantenga esta publicación en sus redes sociales durante al menos tres meses".

A todo ello, la denuncia añade que "realice una declaración pública ante la prensa de ámbito nacional, donde reconozca que ha vulnerado el derecho al honor de mi representado, pidiendo disculpas por sus declaraciones y aludiendo a mi representado de manera directa".

Los letrados del periodista hacen hincapié en que el socialista "era conocedor de que mi mandante estaba en esa rueda de prensa... y de su respuesta se puede observar que sabía perfectamente quien era esta persona y los supuestos actos por los que le estaba tachando de racista".

"Beneficios del político"

Además, aducen a a los beneficios que puede obtener Patxi López, "ya que puede atraer a un amplísimo sector de la población con sus declaraciones para que su partido se beneficie con la obtención de votos e imagen , y ello a costa de insultar y vulnerar el derecho al honor de un periodista que únicamente se encontraba realizando su trabajo.

El demandado (Patxi López) puede beneficiarse a nivel político, y ello a costa de insultar y vulnerar el derecho al honor de un periodista que únicamente se encontraba realizando su trabajo

La denuncia considera que "estos hechos revisten especial gravedad, pues... ha actuado con ánimo de generar en la opinión pública una percepción de que mi representado es una persona racista, lo cual genera repulsa social".