Nueva ofensa del independentismo con la bandera de España: "Está muy cerca"

En esta ocasión ha sido la diputada y portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, la que ha protagonizado esta nueva falta de respeto apartando la bandera para no salir junto a ella.

Nueva salida de tono del independentismo catalán en relación con su odio y repulsa a la bandera de España. Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez vuelven a faltar al respeto y mientras tanto el presidente sigue a lo suyo con el objetivo de intentar salvar su puesto en Moncloa.

Durante la ronda de ruedas de prensa en el Congreso de los diferentes portavoces de los partidos políticos, la diputada de Junts per Cat, Miriam Nogueras, ha retirado la bandera de España para no salir en plano con ella. El gesto no ha pasado desapercibido para uno de los periodistas allí presentes, que le ha preguntado el por qué de esta decisión.

A la hora de salir para su turno, Nogueras ha comentado, en catalán, que la bandera estaba "muy pegada", por lo que ha decidido retirarla y dejar tan solo de fondo y cerca de ella la de la Unión Europea. La portavoz de Junts ha comenzado su intervención y pasados unos minutos ha recibido la pregunta.

"¿Por qué ha separado la bandera de España?", le ha preguntado el periodista, a lo que Nogueras ha respondido rápidamente: "Porque estaba muy cerca". "¿Y la Europea?", ha vuelto a preguntar el compañero, a lo que la diputada ha asegurado que en ese caso "no estaba tan cerca".

Después, el periodista ha querido saber el motivo por el que lo había hecho y si quizás era por odio. La respuesta de la diputada catalana ha sido que la ha apartado "un poquito" porque le representa mucho más la bandera de la Unión Europea que la española.

Ahí ha quedado la conversación y Nogueras ha continuado la rueda de prensa y ha dado paso a su compañero.