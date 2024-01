El PP sentencia a Sánchez por sus decretos: "Está derrotado, pase lo que pase"

Los de Feijóo celebran la dificultad que Pedro Sánchez está teniendo para aprobar los tres decretos y recuerdan que el PP ya le avisó de la odisea de legislatura que le deparan sus socios.

Este miércoles está siendo un buen día, a nivel político, para los de Feijóo. No ocultan por los pasillos del Senado, que temporalmente -por obras en la Cámara Baja- funciona como un improvisado Congreso, su satisfacción al ver materializadas sus advertencias a Pedro Sánchez. "Sánchez ha decidido que su Gobierno no sea tal, así se lo advertí, se lo advertimos, en su investidura: que cuando sus socios independentistas lo abandonen no nos busque, ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad", subrayó, sin ir más lejos, el líder nacional del PP este pasado martes en el Comité Ejecutivo Nacional.

El Gobierno hará lo que sea necesario para seguir en la Moncloa.



🗣️@NunezFeijoo: No nos pueden pedir pactos para seguir desmantelando el Estado desde el Gobierno. pic.twitter.com/rdFyfNFC9f — Partido Popular (@ppopular) January 9, 2024

Las dificultades del Ejecutivo para aprobar los tres decretos anticrisis no son un caso aislado. Muy al contrario, destacan los populares, será la tónica habitual de la legislatura. Negociando in extremis, a horas de la votación, no queda duda alguna de que este Gobierno, en palabras de Feijóo, está "intervenido" por un "ministro" que todavía vive en el extranjero: Carles Puigdemont. No solo él. ERC, PNV, Bildu y ahora, incluso, Podemos -que también amenaza la aprobación de los decretos- tienen en sus manos hacerle sudar la gota gorda a un Sánchez que, evidentemente, no goza de tal mayoría. Más bien está sometido a un quebradero de cabeza político-estratégico que repercute -negativamente- en el devenir de España ya que, fundamentalmente, afecta a la estabilidad legislativa del país.

En este sentido, fuentes muy próximas a Núñez Feijóo señalan a ESdiario que el "Gobierno ya ha salido derrotado" porque "esto es un decreto, no una gran Ley, y estamos así" sin saber "por la mañana qué pasará", remarcan a este periódico.

En conclusión, los populares consultados inciden en que "el Gobierno hoy pierde" pase lo que pase. "Se está pendiente de Nogueras como si hablara Biden", aseveran desde el PP para remarcar la inestabilidad de un Ejecutivo sometido a los intereses de sus socios independentistas.