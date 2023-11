Feijóo desmonta la investidura de Pedro Sánchez con sus propias palabras

Al líder del PP tan solo le hizo falta tirar de hemeroteca para desmontar el agresivo discurso de investidura, contra la "ola reaccionaria", del candidato del PSOE.

La hemeroteca. No le hizo más falta que eso a Alberto Núñez Feijóo para desmontar a Pedro Sánchez y denotar todas sus incoherencias.

Empezó fuerte el líder del PP. "Hay que hacer de la necesidad virtud, buen resumen de la ley de amnistía", asegura, añadiendo que Sánchez va "a tener que escucharles cada día". Tras ello, Feijóo ratificó su "no a Pedro Sánchez para decir sí a una nación de libres e iguales". Y, recordando la masiva indignación ciudadana que copó todas las capitales de España el pasado 12 de noviembre, añadió, "este clamor representa a una mayoría de españoles que ya no es silenciosa".

El líder del PP ha recordado, además, que ha ganado los pasados comicios del 23J y volvió a exigir, de nuevo, la convocatoria electoral: "Lo de que tiene una mayoría detrás es falso. Sánchez lo sabe, por eso evita que nos pronunciemos en unas elecciones nuevas, ya con toda la información", sentenció Feijóo.

Y reflejando todas las incoherencias del candidato socialista (el que no iba a pactar con Bildu, el que iba a traer a Puigdemont para someterlo a la justicia, el que no iba a conceder insultos...), Alberto Núñez Feijóo afirmó que "esta investidura nace de un fraude" y que "lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas".

"Nadie ha hecho más por la causa separatista que el señor Sánchez, reconózcanlo en la tribuna, señores separatistas. Ni ERC ni Junts. Eso concédanselo", les exigió el líder del PP. Y recuerda que la amnistía no mejorará la convivencia en España: "Si fuera tan buena, ¿por qué no la aprobaron hace tiempo? Si llevan cinco años en el Gobierno. ¿Es que no se les ocurrió antes o es que ustedes antes de las elecciones mantenían que era inconstitucional y ahora ha cambiado la constitución", se preguntó Feijóo.

"No hay esperanza alguna en el actual PSOE", sentenció Feijóo en su primer turno de palabra.

Pedro Sánchez tira de desprecios para replicar a Feijóo

En su turno de réplica, el líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido muy duro -tirando, a veces, de ironía- para contestar a Feijóo.

"La Constitución lo que dice es que se respete el resultado de las elecciones, no que se repita las elecciones. En todo caso, lo del Gobierno ilegitimo no es nada nuevo", comenzó replicando Sánchez.

Con un notorio desprecio, apuntó Pedro Sánchez que "quiero recordar aquí que en 2006, dos años después de los terribles atentados [del 11M] y de la mentira masiva del PP, solo para arañar unos votos y alterar el resultado electoral, usted dijo lo siguiente: 'La sociedad española está obsesionada con saber si ETA tuvo algo que ver con la masacre'. Seguía sosteniendo la mentira. Se reirá, a mí me parece una absoluta ignominia del PP. Todo para cuestionar la legitimidad de un gobierno democrático que respetó siempre el orden constitucional".

"Es evidente que el PP solo acepta las elecciones y la Constitución cuando gana el PP”, añadió el candidato socialista. Y le preguntó a Feijóo: "Dice que ha ganado las elecciones, ¿por qué quiere repetirlas entonces?".

"Reitera en muchas ocasiones que es el ganador de las elecciones. Lo repite una y otra vez, tanto que usted ha llegado a creérselo. Veamos con detalles si usted es un ganador. Encabeza la candidatura que ha ganado más voto. Eso es cierto, pero exactamente igual que el señor Puente en el Ayuntamiento de Valladolid. Igual que Fernández Vara en Extremadura. Que Ángel Víctor Torres en Canarias", le espetó al líder del PP.

Feijóo defiende a sus presidentes autonómicos

En su turno de respuesta, el líder del PP ha pedido respeto para sus líderes territoriales. "Ha venido a insultar a todos, hasta a los que ya no viven", comenzó Feijóo. "Ha venido a insultar especialmente a la presidenta Ayuso. A ella y a su familia. Comprendo, señoría, que como son incapaces de ganar en Madrid no soportan a la señora Ayuso", añadió en su turno de réplica.

Y contestando a su alusión a Antonio Machado, el líder del PP exclamó que "es verdad que me sorprende que defienda la palabra de Machado porque usted no puede defender la suya" y añadió que "me gustan más Luis Eduardo Aute, Javier Krahe o Joaquín Sabina, pero, buscando al cantautor, tiene una bonita estrofa: 'Qué bonita, qué divertida, es conmigo la convivencia'. ¡Cómo no nos la ha citado!", aseveró.

Además, el líder de los populares ha hablado de Santiago Abascal para responder a Sánchez. "Deje de escudarse en Vox. Usted llamó ultraderecha a Ciudadanos antes de ir a una investidura con ellos. Llamó ultraderecha a Junts y hoy van de la mano en su investidura. Si hoy le hubiera fallado uno de sus socios y el señor Abascal le hubiera ofrecido sus diputados, usted y su gobierno, y la opinión sincronizada de ambos, habrían dicho que el señor Abascal es un progresista", sentenció el líder del PP.