“Fallecimiento”: Sánchez evita llamar asesinato a la muerte de Maya Villalobo

“¿Ahora no hablas de asesinato como en los casos de violencia de género?”, el Gobierno no usa la palabra “asesinato” tras confirmarse la muerte de la española y se dispara la indignación

Hay veces que las palabras dicen mucho, como optar por elegir un término u otro para definir una misma cosa. Es lo que ha pasado con la muerte de la ciudadana hispano-israelí Maya Villalobo Sinvany, desaparecida tras el ataque del grupo territorista Hamás en Israel. El Gobierno, tras confirmar su muerte, habla de “fallecimiento” y no de “asesinato” como hace por ejemplo cuando hay casos de violencia de género.

“Consternado por la noticia del fallecimiento de Maya Villalobo Sinvany. Quiero trasladar mi más sincero pésame a su familia y amigos. El Gobierno de España reitera su más enérgica condena a los ataques de Hamás a Israel. Nada justifica un atentado terrorista”, expresaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, causando una oleada de contestaciones y críticas por evitar la palabra “asesinato”.

Consternado por la noticia del fallecimiento de Maya Villalobo Sinvany. Quiero trasladar mi más sincero pésame a su familia y amigos.



El Gobierno de España reitera su más enérgica condena a los ataques de Hamas a Israel.



Nada justifica un atentado terrorista. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 11, 2023

“Hoy no toca confirmar el asesinato de una mujer como cuando es violencia de género. Hoy toca hablar de fallecimiento”, indican a Pedro Sánchez, así como que le preguntan si “llamas fallecimiento a un asesinato para que no se enfaden tus socios” y le recuerdan que “con todas las veces que has utilizado la palabra asesinada en redes sociales y vas en esta ocasión y decides decir que lamentas el fallecimiento, como si Maya Villalobo hubiera muerto de un infarto o algo así”.

Otros líderes políticos sí han hablado de asesinato, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que señala “todo nuestro apoyo y cariño a la familia de Maya Villalobo, la joven española asesinada en Israel, y a las de todas las víctimas de los ataques terroristas de Hamás, sean de donde sean”.