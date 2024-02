Sánchez elige a Calvo presidenta del Consejo de Estado tras el fiasco de Valerio

El Tribunal Supremo tumbó el nombramiento de la también ex ministra Magdalena Valerio en noviembre del año pasado y Sánchez ya tiene sustituta a la que pagar por sus servicios a la causa.

Como dice el dicho: “A rey muerto, rey puesto”. Obligado por el Tribunal Supremo, que en el mes de noviembre del año pasado declaró ilegal el nombramiento de Magdalena Valerio, Pedro Sánchez se ha visto obligado a rectificar sus planes en el Consejo de Estado. A Valerio le releva otra exministra y persona de confianza del presidente: Carmen Calvo. La que fuera vicepresidenta del Ejecutivo recibe de esta manera honores y agradecimiento a los “servicios prestados” por parte del jefe. Es la segunda vicepresidenta socialista que accede al cargo tras Maria Teresa Fernández De la Vega.

La también exministra de la Presidencia ya ha renunciado a su escaño en el Congreso, donde ha estado presente en tres etapas diferentes: primero por su Córdoba natal entre 2004 y 2011; después volvió por Madrid con el propio Pedro Sánchez entre 2019 y 2023; y en las últimas elecciones renovó escaño, pero en esta ocasión por Granada.

Según confirmó la propia Carmen Calvo, que durante los últimos meses también tuvo mucha presencia en los medios gracias a su colaboración con la Cadena SER, la que afirmó que en el año 2019, tras la marcha del cargo de María Teresa Fernández de la Vega, el líder del PSOE le ofreció presidir este órgano consultivo pero rechazó la oferta. “Tengo que decir en honor a la verdad que el presidente me ofreció esa posibilidad pero yo le he dicho que me gustaba mi trabajo de diputada", afirmó por entonces.