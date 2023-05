Carmen Calvo sorprende con su look en la SER y Twitter estalla: ¿Es Bizarrap?

La diputada socialista asistió, como cada noche de lunes, a la tertulia de "El ágora", en la SER, y llamó muchísimo la atención por la gorra de rapera que lució en todo momento.

Como cada lunes por la noche, ayer debatieron en la Cadena SER Carmen Calvo, José Manuel García Margallo y Pablo Iglesias. Desde el comienzo de la presente temporada radiofónica, El ágora, que así se llama el espacio de tertulia que dirige Aimar Bretos dentro de Hora 25, siempre deja momentos para el recuerdo. La mayoría suelen ser de trifulcas dialécticas entre los tres políticos. Anoche, no fue precisamente por eso.

Uno de los mayores atractivos de El ágora de anoche fue, sin duda ninguna, el extraño vestuario que exhibía Carmen Calvo. La exministra socialista apareció en el estudio ataviada con una gorra más propia de una repera estadounidense que de una diputada española. Y esa presencia no pasó desapercibida para nadie, el primero, para su compañero de tertulia, Pablo Iglesias.

Lo bueno del clima del ágora es que nos podemos permitir bromas entre nosotros. Y la gorra de Carmen está causando hoy sensación en mis grupos de Telegram 👇🏻 pic.twitter.com/edZcYTUMM9 — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 8, 2023

"La gorra de Carmen está haciendo que me escriba muchísima gente. Una directora general, que no voy a decir quién es, me dice que Carmen Calvo de señora latina que viene de ver un partido de béisbol. Mi community manager me dice que Carmen ha ido a presentar un disco de trap y mi padre, que es tremendo, me dice que que guapa va hoy la novia de Gabriel Rufián". Mientras habla Iglesias, se escucha a Margallo mascullar "no salgo de mi asombro" y, para finalizar, la diputada socialista le hace ver al ahora director de Canal Red su prioridad: "Me quedo con tu padre, avísaselo a tu madre".

Carmen Calvo es Bizarrap https://t.co/R9FaGN81aF — Rodrigo Terrasa (@rterrasa) May 8, 2023

Y, claro, como no podía ser otra manera, en Twitter tampoco se entendía demasiado bien a qué venía la gorra que lucía Carmen Calvo. Y hubo opiniones para todos los gustos; desde los que la comparaban con Bizarrap, el productor musical argentino que puso base electrónica al monumental lamento de Shakira, hasta los que la colocaban como la primera confirmación para el próximo festival Lollapalooza, uno de los más prestigiosos del mundo.