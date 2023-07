Correos fracasa con el voto por correo y la JEC acepta ampliar el plazo

Los sindicatos denuncian que en Correos se ha impuesto la ley del silencio y el oscurantismo. La empresa lleva varios días asegurando que está todo bajo control, que se ha hecho un gran esfuerzo, que el 100% del voto por correo está ya entregado y que no hay ningún problema. Todo parecía haber vuelto a su cauce hasta que, de repente, la propia empresa postal ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que amplíe el plazo para votar que terminaba esta noche a las 22:00 horas, con el cierre de las oficinas postales.

En concreto, Correos ha solicitado que se permita depositar el voto hasta este viernes 21 de julio a las 14.00 horas. La Junta Electoral Central ya ha tomado una decisión al respecto y ha decidido aceptar la petición. Por lo tanto, el límite se amplía hasta este viernes a las dos de la tarde como hora máxima para votar. Es decir, todo estaba bajo control, pero no tanto. Es más, la situación creada a última hora demuestra que la gestión del voto por correo ha sido deficiente.

Correos argumenta que la ampliación del plazo es necesaria para reexpedir la documentación a aquellas personas que ya no estaban en los lugares indicados cuando se les envió y ahora se encuentran en otra parte.

Esto es así, entre otras razones, porque Correos no fue tampoco capaz de cumplir el plazo establecido: entregar la documentación como muy tarde el 16 de julio. Oficialmente terminaron ayer, día 19. Es decir, ha habido 3 días de retraso y muchas personas habrán iniciado o terminado sus vacaciones, cambiando así de lugar de residencia.

Según los datos que aporta la propia empresa hay 230.000 ciudadanos que han solicitado el voto por correo y que aún no han ejercido ese derecho. Se supone que en muchos casos esto es debido a ese retraso en la entrega de documentación que obliga a una reexpedición del voto a otro lugar.

Recordemos que ya el pasado día 12 de julio los propios sindicatos de Correos encendieron todas las alarmas al avisar del caos existente en el voto por correo, tanto en el retraso en el envío de la documentación como en la ausencia de suficientes refuerzos de plantilla para hacer frente a la avalancha de peticiones, 2.622.808 para ser exactos.

La falta de previsión del sanchismo no se puede traducir en que la gente no pueda votar: el derecho al voto es fundamental. Exigimos a Correos que amplíe los horarios de las oficinas de toda España para que los españoles puedan votar, vivan donde vivan. pic.twitter.com/fqCRHttQmq

El responsable del sector postal de CCOO, Regino Martín, denunció entonces que “el Gobierno no tiene nada bajo control” en lo referido al voto por correo. Y llegó a afirmar que “están engañando a los ciudadanos”. Parece que el tiempo ha terminado por darles la razón.

A partir de ese día, tras el escándalo que levantaron estas acusaciones, Correos aceleró las contrataciones y puso toda la carne en el asador para cumplir con las fechas y los plazos. Lo consiguió en buena parte, pero no del todo, como queda ahora claro con la petición a la Junta Electoral de ampliar el plazo para votar.

"El presidente de correos no está facilitando el voto, y el gobierno no está encariñado en que la gente vaya a votar"

No lo dice nadie de derechas, lo dice Regino Martín Barco, responsable de CCOO en Correos. pic.twitter.com/FZhAuaFNob