Ayuso: "El PSOE no asume perder un escaño para no bajarse más los pantalones"

La presidenta popular cree que para superar este momento crítico provocado por los extremismos, Feijóo es el indicado: "Es la garantía de que España no se desguace por cuatro votos".

Esta misma semana conocíamos que el PSOE iba a llevar al Tribunal Constitucional su petición de recuento de los votos del extranjero nulos en Madrid para intentar recuperar el escaño que perdieron en detrimento del PP por esos votos de españoles de fuera de nuestro país. Todo ello después de haber recibido como respuesta la negativa de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo.

Esta desesperación de los socialistas la ha definido a la perfección este jueves Isabel Díaz Ayuso en el arranque de la temporada política. La presidenta madrileña lo tiene claro: el PSOE no quiere aceptar el resultado y peleará hasta el final para no tener que "bajarse más los pantalones" ante sus socios. Y es que hay que recordar que debido a estos votos del exterior, el PP ganó un escaño más y los socialistas perdieron otro, lo que ponía a Sánchez a los pies de Puigdemont, poniendo al fugado en Waterloo en una posición de poder que desde luego no beneficia a nuestro país.

Es una realidad que nuestro país vive uno de los momentos más críticos política y constitucionalmente hablando. Con los independentistas catalanes y vascos en la mejor posición posiblemente de la historia de la democracia gracias a Pedro Sánchez, la polémica del momento protagonizada por Luis Rubiales y su beso a Jenni Hermoso y el debate creado en torno al machismo y el feminismo ha tapado en parte la gravedad de los pactos del líder socialista con los secesionistas.

Ayuso ha mostrado su preocupación por estos hechos.

Ayuso ha mostrado su preocupación por estos hechos. La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que el ‘sanchismo’ junto a los extremismos, a los que ha denominado "frente anti", han provocado que se llegue al punto de "criminalizar la vida normal y normalizar el crimen". Desde luego, algo a tener en cuenta para la dirigente popular, que considera un peligro que esto suceda.

El 'sanchismo' es engañar todo y a todos. Cada vez estamos más cerca de una república federal laica y plurinacional

Por ello cree que "hay que estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este frente anti". "Por eso rendirnos no es una opción y por eso está aquí Alberto Núñez Feijóo", ha expresado Ayuso, que en su segunda aparición pública tras la vuelta de las vacaciones ha querido cerrar filas en torno al líder del Partido Popular: "Es la garantía de que España no se desguace por cuatro votos".

Un Feijóo que tras la reunión de este miércoles con Sánchez ha vuelto a demostrar que el presidente en funciones está más interesado en mantener el poder y en negociar el futuro de España precisamente con los que odian este país. Y es que la presidenta madrileña lo tiene claro: “Los delitos, las malas prácticas, la mala gestión van a seguir ocultados porque se necesitan unos a otros, porque hay una misión anti que lo justifica todo. Hagan lo que hagan, es su bando".

Feijóo, preparado por si no sale investido

Todo apunta a que Feijóo no será investido el próximo 27 de septiembre y parece que el propio líder popular empieza a asumirlo. En este mismo acto junto a Ayuso, ha admitido que "es posible" que no consiga el respaldo del Congreso para ser investido dentro de un mes, ya que Sánchez para ser reelegido parece dispuesto a incluir en lo que ha denominado "pactos anti-Estado" una amnistía inconcebible o un referéndum de independencia "absolutamente prohibido por la Constitución".

Alberto Núñez Feijóo: "¿Por qué les molesta que el rey nos haya encargado la investidura? Porque les recuerda que han perdido las elecciones".



Leer más: https://t.co/CwNKkGq6pH pic.twitter.com/L6kqP1eoFz — ESdiario (@ESdiario_com) August 31, 2023

Feijóo ha defendido su estrategia de hablar con todos, asegurando que por encima de todo está su deber de cumplir con España y todos los españoles. Españoles representados en todos esos partidos. La última conversación fue este miércoles con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. Una charla que ha calificado de "franca y provechosa" aunque Urkullu le emplazó a hablar de la investidura con otros miembros del partido que no son él.

El PNV, partido de Urkullu, tiene la llave de la investidura. Si apoyan al candidato popular conseguiría esa deseada mayoría absoluta. Sin embargo, desde el PNV siguen insistiendo en que la relación de Vox con el PP es una línea roja insalvable y más aún con las elecciones autonómicas en el País Vasco a la vuelta de la esquina.