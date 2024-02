Puente se queda mudo y escurre el bulto cuando le preguntan por el caso Koldo

El ministro de Transportes pasa palabra y huye de valorar el escándalo que salpica a su compañero Ábalos, que hace menos de tres años ocupaba el mismo cargo que él ostenta en la actualidad.

En pleno terremoto del caso Koldo ha visitado Valladolid, su tierra, el ministro de Transportes actual, Óscar Puente, que se ha negado a contestar la esperada pregunta sobre la implicación del que fuera mano derecha de José Luis Ábalos en una presunta trama de corrupción. Todo ello mientras Ábalos era, precisamente, el encargado de esta cartera en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El gabinete de comunicación de la Delegación del Gobierno en Castilla y León puso en preaviso a los periodistas: nada de preguntas sobre el tema, cómo si fuera a servir de algo. La pregunta ha aparecido en medio de esta rueda de prensa en la que se presentaba un estudio elaborado por Adif sobre la integración ferroviaria en la ciudad (al contrario del proyecto de soterramiento que sostiene el Ayuntamiento vallisoletano y la Junta) y Puente se hacía el indignado para pasar el marrón.

"Me parecía suficientemente importante (el único punto del día que era el tema del ferrocarril) como para que lo respetáramos y por eso no voy a hacer ninguna declaración en relación con este tema", explicaba en primera parte el ministro que ante la insistencia aclaraba: "Tengo por costumbre contestar a todo el mundo las preguntas que me hacen en el Congreso y en todas partes, pero ya dejé claro que hoy yo venía a hablar de mi libro, que era Valladolid".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su intervención en Valladolid.

Nadie ponía en duda que el tema del soterramiento o no del ferrocarril en Valladolid no fuera importante y es evidente que había tiempo para todo. Y más teniendo en cuenta lo que está provocando no solo a nivel mediático sino seguro a nivel interno la “pillada” a Koldo García, persona de confianza de Ábalos y con cada vez más presencia en Ferraz.

Mañueco carga contra “el sepulturero” Óscar Puente

Respecto a esa visita a Valladolid del que fuera su alcalde para presentar ese proyecto de integración del ferrocarril, Alfonso Fernández Mañueco ha cargado contra él por acudir a la capital vallisoletana para actuar como “el sepulturero” enterrar el proyecto del soterramiento del ferrocarril que el Partido Popular -con el apoyo de varias asociaciones de vecinos- planea sacar adelante si le dejan. Desde luego no lo tendrán fácil.

El presidente de Castilla y León considera que con este impedimento se acaba con el futuro de la ciudad y en parte de la región, al ser una de las ciudades más importantes de la misma. "Ha venido en modo sepulturero para enterrar ese proyecto, de igual forma que otros en Castilla y León como la León-Valladolid, las frecuencias de los trenes en Salamanca, la N-122 en Aranda y Soria....", ha expresado Mañueco como crítica a un Óscar Puente que sigue empeñado en ser la piedra en el zapato de la Comunidad castellano leonesa.