Montero recurre el cáncer de su padre para justificar su chalet de Galapagar

La ministra de Igualdad contesta de malos modos a una señora que le pregunta cómo puede tener un chalet y lo argumenta en que “mi padre que falleció y me dejó una herencia”

El famoso chalet de Galapagar que se compraron Pablo Iglesias e Irene Montero -pese a prometer que vivirían en su piso obrero de Vallecas- ha reaparecido en campaña electoral y lo ha hecho a raíz del encontronazo espontáneo entre la ministra de Igualdad y una señora que le pregunta cómo ha podido comprarse el chalet durante el mitin de la dirigente de Podemos en el barrio de Benimaclet en Valencia.

La señora, que aparece en la calle hablando con Irene Montero en la visita al barrio valenciano, le indica a la ministra de Podemos que “mi marid0 lleva trabajando desde los 14 años, ¿usted cómo ha podido tener un chalet?”.

La respuesta de Irene Montero es más sorprendente. La ministra, visiblemente molesta, contesta “sabe por qué señora, porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única. Por eso y porque tengo una pareja con la que he podido comprar con mi dinero lo que me da la gana”.

Tras la respuesta, Irene Montero se gira y le da la espalda a la señora que le dedica un “¡Caradura!” por no haberle dejado hablar. A raíz de la respuesta de la ministra de Podemos, muchos han recordado como su formación luego defiende grandes impuestos como el de sucesiones, que penalizan las herencias, mientras Irene Montero hace uso de la suya y de su dinero “porque le da la gana”, justo lo contrario de lo que piden al resto.