Ayuso viaja a Bilbao para apoyar al candidato popular y afianzar su mensaje

La presidenta de la Comunidad de Madrid sale de tu territorio en plena campaña para viajar a Vizcaya, donde apoyará al candidato popular a la alcaldía de Bilbao

Isabel Díaz Ayuso sale de su territorio para hacer campaña allende fronteras madrileñas. La presidenta de al comunidad de Madrid viaja a Bilbao para dar su apoyo al candidato popular a la alcaldía del ayuntamiento de la capital vizcaína. No le basta a la madrileña con la campaña que lidera en su tierra de cara al 28 de mayo, Ayuso también toma parte, de manera simbólica, en los comicios municipales de Bilbao.

Esta circunstancia no es casual, ya que las raíces política de la presidenta tiene mucho que ver con el País Vasco, pues allí despertó su interés por afiliarse al PP, al ver el impacto que la presencia de ETA tenía en la vida de sus vecinos. Especialmente de los jóvenes. Así lo contó: «Yo soy periodista y trabajando como tal fui a las elecciones del 2004-2005 de María San Gil y no pude imaginar cómo podía ser que en España personas de mi edad pudieran mirar cada mañana los bajos de su coche por si les habían instalado una bomba o tenían que ir a la universidad a hacer los exámenes escoltados y haciéndolos en el despacho del profesor para no molestar a los alumnos». Cuando volvía a Madrid ella podía seguir con su vida con su vida en libertad. «Desde entonces me di cuenta de que en España teníamos un problema gravísimo con un proyecto que no se va a contentar, que va a seguir anexionándose posteriormente con otras zonas de España. Es un proyecto que atenta contra lo más básico, los derechos fundamentales: la libertad y la vida y que ellos mismos han metido en campaña en el momento en el que 44 condenados por terrorismo están en unas listas, a mi juicio, incumpliendo la ley de partidos», relataba Ayuso.

No es venganza sino justicia. pic.twitter.com/DHwXTlLmsF — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 19, 2023

Momento crucial

Lo cierto es que esta visita ocurre en un momento crítico en la polémica en torno a Bildu a la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo en las listas de la formación de la izquierda abertzale. Además, tiene lugar justo después de que la presidenta de la CAM haya dejado clara su postura en torno a la necesidad de si es posible activar un proceso de ilegalización.

«Yo lo único que estoy pidiendo es que se revise simplemente, que se lleve a los tribunales y que a través de los mecanismos de la ley se vea… yo no estoy diciendo “ilegalizar un partido porque me cae mal”. Lo único que pido es que simplemente el Senado o en el Congreso se inste al Supremo, como pide la Ley de Partidos, a que lo miren».

La líder madrileña explicó también ayer el porqué de su postura: «Esto no es una venganza, yo no pido venganza, yo pido simplemente que se haga justicia y no necesito electoralmente este asunto".