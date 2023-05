Ayuso no se fía de la renuncia de los etarras de Bildu y apunta a los otros 37

La presidenta madrileña apunta que "no te puedes fiar de la palabra de un asesino" y pone el foco en los otros 37 etarras que ni siquiera han renunciado "a medias" como estos siete.

La semana pasada los 44 etarras de las listas de EH Bildu para las próximas elecciones y autonómicas sacudían como un terremoto la política de nuestro país. La indignación de políticos y también de ciudadanos al saber que casi medio centenar de condenados por pertenecer a la banda terrorista ETA podían ser elegidos en diferentes cargos públicos en varios municipios del País Vasco hacia temblar nuevamente a Pedro Sánchez. El líder socialista primero calló y días después aseguró que era indecente.

Unas horas después, los siete etarras con delitos de sangre que forman parte de las listas de la formación de Arnaldo Otegi escribían una carta al medio vasco Naiz para anunciar su renuncia y los motivos de los mismos.

Una renuncia a medias que, analizada en profundidad, sin duda hace dudar de la veracidad de la misma. Una de las que precisamente no se fía es Isabel Díaz Ayuso, que ha reaccionado nada más salir la noticia en sus redes sociales. Concretamente a través de Twitter, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado su desconfianza con esta renuncia a medias.

No van a renunciar porque van igualmente en la lista. Y claro que tomarán posesión. ¿Qué palabra tiene un asesino?



La misma que los otros 37 cooperadores necesarios de los asesinatos, secuestros y extorsiones. Son igualmente culpables y así los condena la… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 16, 2023

Y es que, en su comunicado, los etarras lo que prometen es que no aceptarán el cargo en el caso de que salgan elegidos. Justifican que no renuncian a todos los efectos porque no pueden, cuando pueden hacerlo perfectamente y ocupar los suplentes su lugar en las listas, que precisamente están para casos urgentes como estos. Por ello, como hay que fiarse de su palabra de que no aceptarán su acta de concejal, la máxima dirigente madrileña no lo tiene claro ya que "no te puedes fiar de la palabra de un asesino".

Además apunta a que, con todo y con ello, siguen habiendo otros 37 condenados por pertenecer a la banda terrorista en las listas y que son tan culpables como los otros siete que han "renunciado". "Estos 37 han sido necesarios de los asesinatos, secuestros y extorsiones. Son igual de culpables y así los condena la ley", ha concluido su mensaje la presidenta popular, que seguramente en su próxima aparición pública amplía su opinión al respecto de un tema del que todavía falta mucho camino por recorrer.

En la misma línea se ha expresado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El edil madrileño ha utilizado la misma expresión que su compañera asegurando que "no te puedes fiar de asesinos". Además, ha insistido en el resto que siguen formando parte de las listas, defendiendo que aunque no fueran los que apretaron el gatillo no quiere decir que no fueran los que ayudaron a los lo hicieron.