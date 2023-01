Feijóo marca las líneas al PP antes del cara a cara que pone rumbo al 28-M

El líder del PP ilusiona a la ejecutiva de su partido horas antes de un nuevo encuentro con Sánchez en el Senado. Denunciando la falta de información del Gobierno en temas de Estado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este lunes con la ejecutiva de su partido donde ha aprovechado para arengar a los suyos sobre las líneas a seguir en los próximos días, dando una pista de los temas que pondrá encima de la mesa en el nuevo cara a cara que protagonizará el martes 31 de enero en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del PP ha incidido en dos cuestiones fundamentales: los temas de seguridad del Estado después del ataque yihadista de Algeciras o el anuncio del envío de tanques Leopard a Ucrania, y la polémica de la ley del sólo sí es sí, que lleva ya unas 300 rebajas de penas a agresores sexuales y está provocando una gran factura en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemas.

Sobre los temas de seguridad, Feijóo ha denunciado que Pedro Sánchez no le mantenga informado a él y al PP en cuestiones prioritarias de Estado como el ataque yihadista de Algeciras y le ha reclamado al líder del PSOE "una mayor implicación, coordinación e información".

"Es lamentable y no sería asumible en ningún país de Europa esta actitud", ha subrayado Feijóo sobre Pedro Sánchez, indicando que tampoco le ha informado sobre el envío de los tanques Leopard a Ucrania, lamentando “el nivel de opacidad y sectarismo que existe desde la llegada del sanchismo a Moncloa”.

En este sentido, Feijóo ha pedido a Sánchez que convoque el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista y se ha unido a la solicitud de otros partidos de que el Gobierno explique en el Congreso de los Diputados los nuevos planes de ayuda para la defensa de Ucrania.

Pido a Pedro Sánchez:



➢ Que convoque el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista.

➢ El envío al Congreso de los Diputados de los nuevos planes de ayuda en defensa de Ucrania y del cumplimiento de nuestros acuerdos internacionales. pic.twitter.com/NIDLiC8RvE — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 30, 2023

Ofrece los votos del PP

El líder del PP también ha avanzado que seguirá denunciando otra de las principales heridas del Gobierno: la ley del sólo sí es sí. "Ha causado ya tanto bochorno esta ley, no sólo bochorno nacional, sino bochorno internacional, y tanto daño a las víctimas, que es inaceptable que el Gobierno siga radiando sus discrepancias en tiempo real", ha subrayado Feijóo.

El PP ha ofrecido sus votos para cambiar esta norma después del que el PSOE haya admitido que presentará una modificación pese al cabreo de Podemos que no admite cambios de la ley. “Le garantizo a Sánchez el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios”, ha indicado Feijóo.