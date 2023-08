Vox se aleja del PP y deja en el aire el apoyo a Feijóo ante una investidura

Los de Abascal piden explicaciones "públicas y urgentes" a Génova. El PNV vuelve a rechazar el apoyo a Feijóo. Pero UPN y Coalición Canaria sí otorgan su confianza al líder del PP.

Si la aritmética no le daba a Feijóo para ser investido Presidente del Gobierno, ahora menos. Las tensiones que el pasado jueves, durante la votación para la Presidencia y demás puestos que conforman la Mesa del Congreso, se evidenciaron entre PP y Vox no han mermado. Al contrario. Por la parte de los de Abascal están en aumento.

En este sentido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha demandado en el día de hoy al Partido Popular que aclare de manera "urgente y pública" si excluyeron a Vox de la Mesa del Congreso debido a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco.

"Es la primera vez en la democracia que una fuerza con el apoyo de Vox no está en la Mesa. Es una actitud incomprensible del PP, una deriva que exige explicaciones urgentes y de manera pública", advertía Ignacio Garriga durante la rueda de prensa que concedió.

Vox evita confirmar su apoyo a Feijóo

"Queremos que nos explique si ha optado por la senda que exploró la izquierda hace tiempo de aislar y negar la representatividad a tres millones de españoles y, sobre todo y más importante, saber cuál es la estrategia del señor Feijóo y del Partido Popular", agregó el secretario general de los de Abascal.

En cuanto a un apoyo a Feijóo que, hasta ahora, iba a ser sin condiciones por parte de Vox, Ignacio Garriga alertó de que si el PP excluyó a Vox de la Mesa del Congreso por un acuerdo con el PNV "es una pregunta que debe ser contestada de manera urgente antes de que nuestro presidente acuda a ver al Rey y confirme o no la posibilidad de que apoyemos su investidura", incidió.

Cabe destacar que en el caso de que Feijóo se presente a su encuentro con Felipe VI respaldado por Vox, el líder del Partido Popular tendría un total de 172 votos a favor: los votos propios del PP, sumados a los de Abascal, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria. Caso contrario, si excluimos los votos de Abascal de la ecuación, la suma se reduciría a menos de los 158 votos afirmativos que actualmente tiene asegurados Pedro Sánchez.

El PNV sigue rechazando apoyar a Feijóo

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV ha vuelto a incidir, antes de su audiencia con Felipe VI en la tarde de este lunes, en la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo de investidura con Feijóo: "Hay rayas que no vamos a pasar y con la ultraderecha, con los fascistas, que no cuenten con nosotros. Eso hace no haya camino para la investidura del señor Feijóo con nosotros", alertó.

Pero Aitor Esteban tampoco garantiza la investidura de Sánchez. "Con el PSOE no hemos empezado a hablar, no hemos tenido ni una sola reunión y creo que el resto del arco parlamentario tampoco. La inseguridad sobre posibles mayorías es absoluta y es posible que haya una segunda ronda", afirmó.

En este sentido, el portavoz del PNV considera que la ronda de consultas con el Rey es "un tanto precipitada".

UPN y Coalición Canaria se alían con Feijóo

Los apoyos que Feijóo sí tiene comprometidos son los de UPN y Coalición Canaria. "UPN tiene palabra y cumple su palabra. En campaña dijimos que votaríamos al candidato Feijóo, y es lo que le he trasladado al rey. Si se produce una investidura, UPN votará al candidato del PP", de esta forma se manifestó el líder de la agrupación política de Navarra, José Javier Esparza, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso. Además, el líder de UPN aseguró que "si la cosa está entre un gobierno del PSOE con Bildu o nuevas elecciones, ojalá haya nuevas elecciones".

Siguiendo esta misma línea, Cristina Valido, la única diputada de Coalición Canaria en el Congreso, ha ratificado que, al igual que en la votación para la Mesa, el respaldo de su partido estará dirigido a Feijóo en caso de que éste se presente finalmente para la investidura. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de también apoyar a Pedro Sánchez, aunque bajo ciertas condiciones.

Estas condiciones incluyen dos puntos esenciales. En primer lugar, que se lleve a cabo la transferencia de más de 200 millones de euros, ya acordados entre Coalición Canaria y el Gobierno, para los Presupuestos de 2023 en beneficio de Canarias. Y en segundo lugar, respaldar 55 aspectos fundamentales de la llamada "agenda canaria". Esto implica compromisos y avances en áreas como inmigración y aeropuertos, entre otros temas relevantes.