Ábalos KO: detenido su mano derecha por corrupción en la compra de mascarillas

La Guardia Civil ha detenido a Koldo García Izaguirre, el famoso chófer del ex ministro del PSOE, asesor y consejero de Renfe, por cobro de sobornos en adjudicaciones de mascarillas

La Guardia Civil ha detenido a Koldo García Izaguirre, el que fuera durante años la mano derecha del ex ministro de Transportes y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Esto deja al dirigente socialista valenciano en una situación muy complicada.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha considerado por una supuesta vinculación de Koldo García Izaguirre con el cobro de sobornos en adjudicaciones de mascarillas en los peores meses de la pandemia. Se trata de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y que se ha decretado el secreto sobre las actuaciones que afectan al citado colaborador de José Luis Ábalos.

Koldo García Izaguirre ha sido una de las personas más cercanas al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE. Conocido como el chófer de Ábalos, es afiliado del PSOE, miembro de UGT y fue de la plataforma Stop Desahuacios, así como concejal en el pueblo navarro de Huarte tras haber trabajado como guardia de seguridad. Por su amistad y lealtad a Ábalos se convirtió en chófer, guardaespaldas y hombre de máxima confianza del ex ministro.

A Koldo García Izaguirre ya le perseguía el escándalo. Ábalos pagó los favores nombrándolo consejero de Renfe Mercancías a pesar de que no tenía ni conocimientos ni experiencia sobre transporte ferroviario ni logística de nada.

También se relacionó a la mano derecha de Ábalos con el caso de las maletas de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela acusada de narcotráfico, al señalar que Koldo García Izaguirre se habría entrevistado con la chavista en la polémica parada que hizo en el aeropuerto de Barajas.