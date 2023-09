Aznar contesta a los ataques de la izquierda y hunde a Sánchez con una frase

El expresidente responde en COPE a los que le llaman golpista por defender que hace falta una movilización social para intentar frenar lo que está perpetrando Sánchez con los separatistas.

Es uno de los nombres más repetidos en la actualidad política de los últimos días. El foco apuntaba hacia José María Aznar después de decir que lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes obligaba a una “rebelión nacional”. Concretamente sobre él se posó el foco de la izquierda de nuestro país, que saltaba a la yugular del expresidente con declaraciones de Isabel Rodríguez, al que acusó de comportamientos golpistas, o Yolanda Díaz, afirmando que el único objetivo del PP es enfrentar a una parte del país contra otra.

A estos ataques ha respondido Aznar este jueves en una entrevista con Carlos Herrera en COPE. Con la tranquilidad que le caracteriza, el que fuera presidente de España de 1996 a 2004 ha defendido lo que dijo y ha argumentado el por qué de ese pensamiento que, para él, comparten gran cantidad de ciudadanos españoles. Un comentario que dijo siendo plenamente consciente y del que desde luego no se arrepiente a pesar del revuelo creado.

“La amnistía es un acto en contra de la transición española, de la Constitución y en contra de los cimientos de convivencia. Estando de acuerdo con eso, hay una situación en España que puede clasificarse de cierto riesgo existencial para la continuidad histórica del país”, ha explicado el expresidente, que a continuación se ha referido a esa llamada que hizo a la movilización.

En una democracia, que es un sistema de convivencia entre ciudadanos libres que deciden organizarse de esa manera, apelar a ejercer la responsabilidad ciudadana me parece lo más democrático que puede haber

Y es que a Aznar, al igual que a muchos otros dirigentes veteranos que no comparten su ideología y de hecho son socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra, no les cabe en la cabeza que ni siquiera se estén planteando darle las concesiones que piden a los independentistas. De hecho, ya sabemos que Sánchez lo hará para seguir en el poder. “Hemos llegado a un punto límite con el Gobierno negociando la amnistía y la autodeterminación. Ninguna cabe en la Constitución. Es así de simple. La amnistía es un hecho destructivo y no digamos las consultas para la autodeterminación”.

Sánchez no está cautivo de los separatistas, sino que es cómplice de ellos

Aznar lo tiene claro y hunde al presidente del Gobierno en funciones con esta frase: Sánchez no está cautivo de los separatistas, sino que es cómplice de ellos.

No es una cuestión de legalidad, es una cuestión política. Está fuera de la Constitución. Políticamente se quiere utilizar no solo para limpiar a golpistas, condenados por haber dado un golpe de Estado o que son prófugos por lo mismo, lo que quiere es acabar con las raíces del Estado constitucional español

Respecto al acto que el Partido Popular ha convocado para precisamente protestar contra la amnistía y que anunciaron un día después de esas declaraciones de Aznar, el expresidente de los populares afirma que no ha tenido nada que ver, que el PP actual desde luego toma sus decisiones de manera independiente.

Primero, yo no he convocado ninguna movilización ni ningún mitin. Segundo, no tiene nada que ver. El PP toma sus decisiones y esa decisión está tomada hace tiempo y además estoy totalmente de acuerdo con ella

Otro ejemplo de la situación política que estamos viviendo actualmente en nuestro país, Aznar ha cargado contra la decisión de permitir las lenguas cooficiales en el Congreso. De nuevo se ciñe a la Constitución, en la que el castellano es la lengua oficial y por lo tanto, cree que en el Congreso de los Diputados se debe hablar en la lengua común de todos los españoles. “El espectáculo en el Congreso con los diputados con pinganillo es un espectáculo propio de los peores momentos de la I República en España. Grotesco”.