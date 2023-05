La sorpresa que se "cocina" el 28-M: Podemos y Vox pueden ser los protagonistas

Un experto a ESdiario en el arranque de la campaña: “El PP va a recuperar de forma espectacular el voto municipal y en buena medida el autonómico, pero el PSOE no sufre”



Arranca la campaña electoral y las empresas demoscópicas bucean en la intención de los votantes en una contienda que pretende ser el preludio de las elecciones generales de diciembre. Con ese telón de fondo, se juegan la mayoría de las presidencias de Comunidades Autónomas y todas las alcaldías de los municipios españoles.

Todo sociólogo o experto en demoscopia se nutre del último sondeo que publicó este jueves el CIS, pero, según uno de los responsables de una de las empresas más punteras del sector, “nosotros utilizamos, por supuesto, los datos que recoge el último CIS, pero en bruto… la cocina la hacemos de forma distinta a José Félix Tezanos”.

De esos datos, de los propios y de los trackings electorales, esta misma fuente saca la siguiente conclusión, en el momento de inicio de la campaña electoral: “El PP va a recuperar de forma espectacular el voto municipal y en buena medida el autonómico, pero el PSOE no sufre”.

En Madrid, aunque en el CIS de Tezanos queda en el aire alguna posibilidad remota de que Ayuso no logre la mayoría absoluta, el resto de empresas consultadas apuestan por que la logrará. No así el alcalde Almeida, a quien le costaría (según los trackings más recientes) gobernar sin mayoría absoluta.

Esta afirmación, que parece contradictoria, no lo es tanto cuando desgrana una a una las grandes batallas que se van a librar en buena parte de las autonomías que hoy gobiernan los barones socialistas, ya sea en coalición o con el apoyo de otras fuerzas o no.

Son varios los lugares y territorios donde puede haber vuelco o no, pero los responsables del vuelco o del mantenimiento en el poder, no son propiamente ni PP ni PSOE, sino que, en esta ocasión, son Podemos, “a quienes estáis dando por muertos – apunta el CEO de una empresa demoscópica- y no lo está … o no del todo” y Vox, que retrocede, pero, según esta misma fuente, consigue que su representación sea estratégica.

Así, dentro del panorama autonómico dependerá de la fuerza de Vox o de Podemos el color político de los gobiernos de la Comunidad Valenciana (para el CIS sería el socialista Ximo Puig, el que revalidaría el gobierno sin la necesidad de contar con los votos de Podemos y solo con el apoyo de Compromís) de modo que solamente si un Podemos con serias dificultades para conseguir sumar el 5% que exige tener representación en las Cortes Valencianas acabase entrando, Ximo Puig seguiría adelante con el Pacto del Botànic.

Por el otro lado, el PP de Carlos Mazón necesitaría a Vox para gobernar en cualquier supuesto y, pese a que se prevé un retroceso en el voto del partido de Santiago Abascal en la Comunidad Valenciana, en esta ocasión, se puede cumplir lo de que “menos es más”, porque podrían acabar en el Gobierno.

Algo parecido ocurre en Castilla-La Mancha, donde el socialista Emiliano García Page se ve obligado a conseguir los 17 escaños que marcan la mayoría absoluta, porque los sondeos dejan claro que Podemos no está ni se le espera, pero también revelan que el PP de Paco Núñez no los alcanzaría en ningún caso, de modo que su única posibilidad de gobierno pasa por el pacto con Vox.

En estos estudios previos al arranque de campaña, no parece peligrar el gobierno de Extremadura, donde el socialista Guillermo Fernández Vara no lograría revalidar la mayoría absoluta, pero podría conseguir el gobierno mirando y apelando a su izquierda: a los votos de Podemos-IU (Unidas por Extremadura), una vez más se cumple la regla de que “menos es más” para una formación que ya se ve en el Gobierno.

En Aragón y Canarias, la formación morada va en franco retroceso también, pero si los presidentes socialistas Javier Lambán y Ángel Víctor Torres revalidan o no su gobierno, estará en manos de Podemos y de si logran representación. Posibilidades existen dentro de las horquillas que se manejan a día de hoy.

En cuanto a Madrid, aunque en el CIS de Tezanos queda en el aire alguna posibilidad remota de que Isabel Díaz Ayuso no logre la mayoría absoluta, el resto de empresas consultadas apuestan por que la logrará. No así el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a quien le costaría (según los trackings más recientes) gobernar sin mayoría absoluta.

En estos sondeos previos a los que ha accedido ESdiario, se decanta hacia el PP el gobierno de La Rioja, mientras que el de Navarra seguiría en manos de la socialista, María Chivite, quien, además, mejorará sus resultados con respecto a 2019, frente a una derecha dividida y debilitada en la Comunidad Foral.