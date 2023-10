Ayuso no se cree el cuento de buenos y malos del PSOE y atiza a Page con dureza

El presidente de Castilla La-Mancha, que clama al cielo ante la amnistía, no se atrevió a dar la cara y expresar su opinión porque hacerlo en el Senado podría causarle graves consecuencias.

La espantada de Sánchez y los suyos del Senado en la Comisión de Comunidades Autónomas para tratar la posible ley de amnistía sigue dando de qué hablar. No es para menos, ya que volvió a ser un ejemplo de que el líder del PSOE sólo utiliza las instituciones cuando son para su beneficio pero si es para enfrentarse a las duras verdades de la oposición prefiere poner excusas y hacerse el indignado. Emiliano García-Page, Adrián Barbón y María Chivite no aparecieron por orden de Moncloa.

El segundo y tercer caso, el del presidente asturiano y la presidenta navarra, son llamativos pero no tanto como el primero. Era de esperar que Chivite no quisiera dar la cara cuando compadrea, al igual que Sánchez, con Bildu en Navarra. Sin embargo, el caso de Page llama especialmente la atención. Al máximo mandatario castellano-manchego se le llena la boca criticando la amnistía pero después demuestra que solo hay una voz a seguir y a acatar en este PSOE: la de un Pedro Sánchez que no quiere que nadie se salga del carril.

Es por ello que el nombre de García-Page se escuchara más de una vez en los pasillos del Senado y también en el estrado de la Antigua Sala de Sesiones de la denominada Cámara Alta. Desde allí, los presidentes y presidentas autonómicos del PP demostraron la unidad del partido con un mensaje claro, directo y consensuado contra los planes del líder socialista. Llevan haciéndolo meses -desde que se empezó a gestar todo- pero no por ello van a parar de decirle las verdades que duelen al presidente en funciones.

Ayuso se pregunta: ¿Dónde está Page?

Especialista en esto es sin duda Isabel Díaz Ayuso. Muestra de ello es que siempre suele ser el foco de críticas, ataques e intento de desprestigio por parte de sus rivales políticos. En esta ocasión, de nuevo volvió a estar muy acertada en su intervención, en la que se acordó de la ausencia de Page.

A pesar de que este presume cada vez que puede de su buena relación con su homóloga debido a que son regiones hermanas y vecinas, a la máxima dirigente madrileña no le importó cargar contra él. Y es que a ella, al igual que al resto, le chocó la falta de su “vecino”, tan crítico siempre con la amnistía. Mensaje reafirmado por el líder del PP en tierras castellano-manchegas, Paco Núñez.

Ayuso pone a García-Page como ejemplo principal de falta de principios y de no defender lo que realmente se piensa, pero hizo extensible el mensaje al resto del PSOE. Y es que desde el Partido Popular están seguros que son muchas las voces dentro de la formación a las que les gustaría sacar los pies del tiesto pero no se atreven por miedo a las consecuencias.

En ese grupo sin duda está el máximo dirigente castellano-manchego, al que le encantaría expresar libremente su opinión en un escenario de renombre como el Senado. Sin embargo acató órdenes internas y no se atrevió a dar la cara, ya que expresar su opinión acerca de los pactos con los independentistas -que como él ha dicho, le provocan los siete males- y por lo tanto mostrar su disconformidad con el líder de su partido, podría causarle graves consecuencias.