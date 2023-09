Junqueras mete prisa y presión a Sánchez con la amnistía: "Cuanto antes, mejor"

Este jueves Oriol Junqueras ha estado por el Congreso de los Diputados y no ha perdido la oportunidad de volver a lanzar más mensajes a Pedro Sánchez sobre la amnistía y la autodeterminación. Una frase sobresale por encima de todas: “Cuanto antes mejor”, a la que ha seguido otro recordatorio importante: “No renunciaremos a negociar la celebración de un referéndum en Cataluña”.

Oriol Junqueras atiende a los medios de comunicación a la salida del Congreso.

El líder de ERC mete prisa con estos mensajes al socialista, al que sigue presionando, aunque no aclara los plazos concretos. Es decir, si la polémica amnistía que exigen a cambio de investir a Pedro Sánchez debería aprobarse antes de un esperable nuevo debate de investidura del actual presidente en funciones o si sería suficiente con la palabra y la promesa de que se hará. Sin embargo, conociendo el valor de la palabra de Sánchez, seguramente Junqueras y compañía no dejen esa puerta abierta.

Junqueras pide la amnistía "cuanto antes mejor": "Nadie debe ser condenado ni perseguido por algo que no es delito. Convocar y celebrar un referéndum no es delito porque no está recogido en el Código Penal" https://t.co/ptqp876Uo1 pic.twitter.com/H2AY6U0acT