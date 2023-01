La número dos de Montero intenta poner excusas en Twitter y le sacan los colores

Ángela Rodríguez se ha llevado un golpe de realidad al asegurar que "ni un solo informe de los órganos consultivos ni ningún medio de comunicación" adivinó que se rebajarían las penas.

Echar balones fuera. Eso es lo que ha hecho Ángela Rodríguez Pam, una de las personas de mayor confianza de Irene Montero, que pasó a primera línea informativa hace unas semanas tras mofarse de que la ley del solo sí es sí estaba rebajando las condenas a agresores sexuales y dejando a algunos de ellos en la calle. Propaganda machista lo llamaba. Ahora, después de la tormenta que está provocando esta n0rma en nuestro país a nivel político, la número dos del ministerio de Igualdad intenta buscar excusas del por qué siguieron adelante con una ley que los expertos desaconsejaron.

También da explicaciones de por qué no se ha modificado hasta ahora. Da la casualidad de que todas estas semanas, desde que se empezaron a conocer las rebajas de condena a delincuentes sexuales, todo el núcleo duro de Irene Montero en el que ella está incluida aseguraban y se mantenían firmes en una idea: la ley no se iba a tocar. Finalmente y como es lógico, aunque tarde, la oficialmente Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual será revisada.

Pedro Sánchez ha decidido hacerlo de manera unilateral después de no alcanzar un acuerdo con sus socios de Gobierno, que desde el primer momento han defendido que la ley no se tocaba. Ahora dicen que aceptarán "pequeños retoques". En el horizonte, un posible pacto con el PP para aprobar la reforma inmediata de la norma, algo que desde luego no ha gustado al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha amenazado a Sánchez si finalmente lo hace.

Ahora, Ángela Rodríguez Pam ha publicado en Twitter que desde diciembre han propuesto "hasta tres reformas penales, otras tantas sobre derecho transitorio y un catálogo de medidas de implementación de la norma".

Hemos propuesto desde diciembre hasta 3 reformas penales, otras tantas sobre derecho transitorio y un catálogo de medidas de implementación de la norma que es lo más importante, puesto que todos compartimos que una reforma penal solo recortará margen interpretativo a futuro. — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) January 31, 2023

Además, la número dos de Montero afirma en uno de sus mensajes que "no es verdad que no hubiera informes de órganos consultivos o que indicasen algo relativo un problema de rebajas de penas". Es decir, sabían desde el primer momento que la reducción de condenas a agresores sexuales se produciría. Esto último confirmado por la exvicepresidenta Carmen Calvo, que ha asegurado que tanto ella como el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, avisaron a Igualdad y expresaron que había "objeciones clarísimas".

No es verdad que no hubiera informes de órganos consultivos o que indicasen algo relativo un problema de rebajas de penas. Son contradictorias ambas afirmaciones. Hubo informes en tiempo y forma y precisamente se subieron las penas a propuesta del CGPJ en segunda vuelta de Cmin. — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) January 31, 2023

Precisamente, en el siguiente tweet, la secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género echa la culpa de lo que ocurrió a Carmen Calvo y a Juan Carlos Campo. Después lanza una serie de afirmaciones que contradicen sus palabras anteriores en las que confiesa que existieron informes que indicasen algo sobre las rebajas de las penas.

Ni un grupo parlamentario, ni un solo informe de los órganos consultivos, ni un solo Ministerio, ni un solo medio de comunicación adivinó que esta era una posibilidad. — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) January 31, 2023

Es legítimo un debate sobre lo que sucede porque hay preocupación social y la compartimos. Pero hacen falta propuestas, rigor y serenidad. No más bulos sobre el Ministerio de Igualdad. — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) January 31, 2023

Una serie de excusas para intentar quitarse las culpas de los más de 300 agresores sexuales beneficiados por la ley que tanto han defendido. Por ello, muchos usuarios se le han echado encima por estas palabras y algunos de ellos le han recordado por ejemplo que sí, sí que hubo informes. Unos documentos que desoyeron desde Igualdad para sacar adelante esta norma cuya misión principal era proteger a las mujeres.

En mayo de 2022, la diputada del PP Marta González os lo advirtió en el Congreso de los Diputados.



Sois responsables de cada condena rebajada y de cada violador puesto en libertad.



Dimitid todas, por incompetentes y por ser un peligro para las mujeres.pic.twitter.com/nqEsTmKouJ — David H. Morales (@david_h_morales) January 31, 2023

Espera “Pam”, que se te ha olvidado esto:

Febrero de 2021: LOS VEINTE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, tanto progresistas como conservadores, se pusieron de acuerdo para votar por unanimidad el informe advirtiendo sobre el peligro de la Ley Sólo sí es sí. pic.twitter.com/binu8lmZRk — Mar Díaz (@MarDGamero) January 31, 2023

Eres consciente de que estás reconociendo en este tuit que la ley es una chapuza? — ACR (@TonyCiccolella) January 31, 2023