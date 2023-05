Los sondeos "secretos" del PSOE: buen resultado el 28-M pero susto en generales

Análisis socialista: ni el PP logra convertir en plebiscito sobre Sánchez el 28-M, ni el PSOE hará bien en confiar en que un resultado digno sea el preludio de un éxito en diciembre.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido pisar a fondo el acelerador en esta campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, en las que, según insisten desde su entorno, “no se decide el Gobierno de España, aunque otros así lo quisieran”.

Sin embargo, el propio Sánchez no deja de tener actos electorales a diario, al tiempo que revisa los trackings que van arrojando, según fuentes del entorno del presidente del Gobierno, mejores augurios de los que, en principio, llegaron a esperar.

Sánchez y sus más íntimos colaboradores, de acuerdo con los últimos sondeos internos recibidos, dan por perdida la Comunidad de La Rioja y esperan un fuerte batacazo en casi todas las capitales de provincia de Andalucía, a excepción de la ciudad de Sevilla, donde “tampoco – confiesan desde el PSOE- tenemos garantizados los números para gobernar, en este momento”.

Aseguran tanto desde la sede socialista de la madrileña calle Ferraz, como desde el Palacio de la Moncloa, que “hay partido” o lucha encarnizada, voto a voto, en Baleares, Comunidad cuya presidencia, en cambio, daban por perdida hace apenas una semana, pero donde los últimos trackings les auguran una recuperación inesperada.

Sánchez, en un mitin esta semana en Baleares, junto a Francina Armengol.

También conjugan dudas y esperanzas en Aragón, e incluso en la Comunidad Valenciana, donde, aun admitiendo que el PP puede ser la fuerza más votada, los socialistas se ven capaces de reeditar el Pacto del Botànic, siempre que la presencia de Podemos (debe superar la barrera del 5% de los votos para estar presente en las Corts Valencianes) les garantice el colchón necesario.

Por el contrario, los socialistas dan por hecho que reeditarán el gobierno en Extremadura, con Guillermo Fernández-Vara, que incluso podría reeditar la mayoría absoluta; en Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page, al que solamente le valdría la mayoría absoluta que ahora mismo indican los trackings que es capaz de reeditar, y, por último, en Asturias, con un Adrián Barbón que aparece muy fuerte en los sondeos.

Ferraz confía en que Page pueda reeditar la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha.

Asimismo, en el PSOE dan por hecho que seguirán gobernando en la Comunidad Foral de Navarra, con María Chivite, que mejoraría los resultados obtenidos hace 4 años, aunque seguiría precisando de pactos para gobernar. Confían también seguir gobernando en Canarias, con Ángel Víctor Torres, aunque en el archipiélago los pactos de gobierno siempre han sido complejos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el PSOE no aspira sino a mejorar el resultado obtenido en 2021 en el caso de Madrid y que el candidato Juan Lobato arañe el segundo puesto a Mónica García (Más Madrid), frente a una Ayuso que se perfila imparable hacia la mayoría absoluta, mientras que, en Murcia, son realistas y ni siquiera esperan mantener los resultados obtenidos hace 4 años.

Este panorama, no obstante, no es, en opinión del entorno de Pedro Sánchez, nada desfavorable, teniendo en cuenta que “el PP ha querido plantear estas elecciones como un plebiscito sobre la figura de Pedro Sánchez y no parece que Alberto Núñez Feijóo vaya a obtener un resultado espectacular”, como apunta un colaborador del presidente del Gobierno.

Otros, en cambio, desde el PSOE que se la juega, en uno de los territorios que pelea por mantenerse o no al frente de la presidencia de su Comunidad, apunta que “sé que en esta ocasión va a haber más votos para el PSOE de los que habrá para el partido en las elecciones generales”.

Eso significaría, según este dirigente territorial, que ni el PP ha logrado convertir en plebiscito sobre la figura de Sánchez las elecciones del 28-M, ni el PSOE hará bien en confiar en que un resultado más que digno sea el preludio de un buen resultado en elecciones generales.