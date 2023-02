Echenique no da tregua a Moncloa y lanza un nuevo pulso a Robles por Ucrania

Pablo Echenique anuncia el desmarque del socio morado con el Gobierno tras el anuncio de Defensa de enviar una bateria de misiles a Estonia para ayudar a la coalición que apoya a Kiev.

En la cúpula de Podemos parece haberse instaldo el antiguo refrán del Si no quieres té, taza y media. Y lejos de acatar los consejos lanzados desde el PSOE y la propia Yolanda Díaz en pos de la discreción, el socio morado no parece dispuesto a dar tregua a Moncloa en ninguna de sus iniciativas o decisiones.

Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha hecho pública este miércoles la postura de su partido en contra de la "escalada bélica" en Ucrania y ha advertido de que no ha visto con buenos ojos que el Ministerio de Defensa anuncie que España desplegará una batería antimisiles en Estonia a partir de abril, similar a la enviada a Letonia en junio de 2022 en el marco de la OTAN.

Preguntado por si esta medida se ha debatido en el Consejo de Ministros y si Podemos la apoya, Echenique ha asegurado que no conoce las deliberaciones del Consejo porque él no es ministro, si bien ha criticado que al principio de la invasión rusa "solo" se enviaba a Ucrania "armamento defensivo", pero más tarde se decidió mandar también material ofensivo, "tanques y ahora cazabombarderos". "Y no sabemos dónde puede acabar esto", ha criticado.

En declaraciones a TVE, Echenique ha desafíado la posición de Sánchez y ha subrayado que la posición de Podemos es "clarísima", y es "contra la escalada bélica en Ucrania, que no lleva a ningún sitio".

Para el portavoz, la "única" solución a la guerra es apostar por "la vía diplomática y la paz". "Esa es nuestra posición y ahí también tenemos una diferencia política con el PSOE", ha reconocido el portavoz. Justo después de criticar las formas de los socialistas, y socio de coalición, a la hora de reformar la ley del solo sí es sí. El pulso lejos de amainar, crece.