El lapsus letal del candidato del PSOE que viene a “engañar” a los ciudadanos

“Llevan 28 años engañando a los ciudadanos, pues yo le pido a la sociedad que me dejen engañarles cuatro años a mí”, suelta José Vélez, candidato socialista de la Región de Murcia

Ya sea por un lapsus, por un ataque de sinceridad o porque pretendía ser irónico y ha conseguido el efecto contrario, el candidato del PSOE al gobierno de la Región de Murcia, José Vélez, ha logrado hacerse viral por unas curiosas declaraciones durante una entrevista en la cadena autonómica La 7 Noticias.

En concreto, José Vélez ha soltado que “con algún amigo lo comentaba, yo no pido a la sociedad murciana nada más que una cosa, les llevan engañando 28 años, de una manera especial estos 4 años, así que me dejen engañarles a mí”, y por si no quedaba claro, el socialista volvía repetir “que me dejen engañarles”.

El socialista José Vélez pretendía con esto pedir una oportunidad para que los murcianos le voten y “a lo mejor si llego al gobierno ven que el presidente cumple con sus compromisos”, pero como hemos indicado, ha conseguido el efecto contrario, y sus declaraciones han corrido como la pólvora en redes sociales siendo compartidas por multitud de gente que con coletillas como “es el único candidato sincero del PSOE” o "al memos va a cara a descubierto, ya ni se cortan".