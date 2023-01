El asesino de Algeciras fue expulsado de una mezquita por su comportamiento

El imán de la mezquita mayor de Algeciras asegura que "es una persona que mentalmente no está en su sano juicio" y que no era conocido por la comunidad islámica de la localidad gaditana.

Con el paso de las horas se siguen conociendo más detalles del pasado de Yasin Kanza, el autor del ataque terrorista del miércoles a varias iglesias en Algeciras. El atacante acabó con la vida de un sacristán, hirió de gravedad en el cuello a un cura y dejó más heridos de diversa consideración. Primero se conoció que estaba en situación irregular en nuestro país y que no fue deportado a Marruecos por la lentitud en los trámites administrativos. Segundo, que tenía antecedentes de problemas mentales en su país de origen. Y tercero, que en el registro de la vivienda en donde vivía con varias personas se ha encontrado propaganda yihadista.

A pesar de esto último, desde Interior sostienen que el agresor, que mató al sacristán Diego Valencia con un machete de grandes dimensiones, no tiene el perfil de yihadista. Las investigaciones de la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska también aseguran que actuó en solitario.

Además algunas informaciones apuntan a que había aumentado su radicalización en las últimas semanas y que la policía lo tenía en su punto de mira por sus mensajes en las redes sociales. Todas las señales apuntaban a que Kanza podría hacer algo así y finalmente, tristemente, se hizo realidad.

En las últimas horas también ha salido a la luz un vídeo momentos después del brutal ataque, donde se puede ver el cuerpo sin vida del sacristán en el suelo y como su asesino se pasea por la plaza amenazando al resto de viandantes hasta emprenderla a machetazos contra otra persona.

"No está en su sano juicio"

Pues bien, ahora se ha conocido que este individuo fue expulsado hace tan solo una semana de una mezquita. Así lo ha confirmado el imán de la mezquita mayor de Algeciras, Omar Khamleni, que además ha señalado que "no ha sido una persona con un comportamiento normal" y es que exigía cambiar las normas de la mezquita.

"Lo que se sabe es que es una persona que mentalmente no está en su sano juicio y que ha tenido problemas en alguna mezquita. En la nuestra decía que por qué la gente subía con los pies mojados y en otra se le ha expulsado. No se le ha hecho caso porque pedía que no se cerrase la mezquita nunca", ha señalado Khamleni en una entrevista en TVE.

No quiero que nadie piense que esta persona representa a la religión, los musulmanes o los marroquíes

En este sentido, ha afirmado que en su mezquita, que abre cinco veces al día para el rezo, Kanza ha estado "una vez hace diez días", mientras que en otra "estuvo la semana pasada y se le expulsó por exigir cosas ilógicas". "Pero no es habitual de ir a la mezquita, que sepamos", ha añadido.

El imán ha asegurado que Algeciras "es una ciudad ejemplar en laque hay muchas nacionalidades viviendo juntas, una ciudad de paso, pero a pesar de todo se vive aquí de mil maravillas". "No quiero que nadie piense que esta persona representa a la religión, los musulmanes o los marroquíes. No conocemos a esta persona", ha incidido.

Además, ha subrayado que desde la mezquita se intenta colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si ven "un elemento extraño". "Trabajamos juntos para que haya una buena convivencia y un trabajo de tantos años no se puede ver afectado por un incidente que es difícil de controlar", ha afirmado.