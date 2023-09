El PP demuestra en Madrid que Sánchez no puede gobernar contra la mitad del país

Lo importante de la multitudinaria concentración es que se escuchó un clamor en Madrid contra el “cambio de régimen” que, como dijo Alberto Núñez Feijóo, “nadie ha votado"

Da igual que fueran 50 o 60 o 70 mil personas. Lo importante es que se escuchó un clamor en Madrid contra el “cambio de régimen” que, como dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “nadie ha votado”. Esa es la clave. Como poco once millones de votantes más presumiblemente una buena parte de los del PSOE están en contra de la amnistía, de pactar el Gobierno con un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont.

Al menos la mitad de los españoles está en contra de los planes del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Y no se puede gobernar contra la mitad, como poco, de este país, ignorando su forma de pensar, sus deseos y su visión de España. Es irresponsable, peligroso para la convivencia e ilegítimo.

Sánchez parece no darse cuenta de eso, de que Feijóo está a solo 4 escaños de la investidura, de que no puede hacer como si esos once millones de votos no existieran. Con la excusa de “pacificar” y “desinflar” lo que el PSOE llama “el conflicto catalán” puede producir que se inflame el resto de España.

La plaza de Felipe II quedó desbordada. El PP, aún lamiéndose las heridas de la decepción sufrida el 23J, tenía algunas dudas sobre la asistencia. De hecho, diez mil personas era la cifra que se atrevieron a pronosticar en público, temerosos de que muchos votantes estuvieran desmotivados o resignados ante lo que parece inevitable: la investidura más bochornosa de la historia constitucional de España. Los temores eran infundados. El hartazgo de una buena parte de la población es mayor que su posible decepción por lo sucedido en las urnas.

Multitud congregada este domingo en protesta por el 'mercadeo de votos' de Sánchez

Más allá de la imagen de unidad del PP y del respaldo que supone para Feijóo a 48 horas de la sesión de investidura, lo más importante de lo sucedido en Madrid es que miles y miles de españoles, que representan el sentir de millones, todavía tienen fuerza y ganas de intentar evitar de forma democrática, con la protesta en la calle, que Sánchez destruya la España constitucional que nos dimos todos en 1978.

Sánchez podrá reunir una mayoría suficiente en el Congreso para gobernar. Es posible y bastante probable incluso, pero será un gobierno con muy escasa legitimidad, aceptando condiciones inconstitucionales que nadie ha votado, apoyado en los partidos que quieren destruir España y de espaldas por completo a medio país que defiende la Constitución de 1978. Entre ellos muchos socialistas sensatos que coinciden con el ‘motín’ encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra.

Opciones: "La gran coalición con el PP o ir a las urnas"

En estas condiciones, el PSOE tiene dos opciones: buscar un acuerdo con el PP para que gobierne Feijóo o, si le resulta imposible asumir la ‘gran coalición’, ir a las urnas de nuevo con las cartas bocarriba para que los españoles sepan de verdad que votan: amnistía, autodeterminación y una estocada mortal a la Constitución de 1978.