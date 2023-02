El PP no quiere permitir que el Gobierno se vaya de rositas en el caso Mediador

Los populares piden la comparecencia de Nadia Calviño y Margarita Robles para que expliquen los posibles contactos y reuniones de sus carteras con el exdiputado socialista Fuentes Curbelo.

Por el momento, el silencio es lo que reina en la mayoría del Gobierno ante el caso Mediador, la trama de corrupción liderada presuntamente desde el Congreso por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Al que llaman 'Tito Berni' está acusado de formar parte de una trama en la que habría aprovechado su posición de diputado para ofrecer a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública a cambio del pago de regalos, dinero u otros obsequios.

Tan solo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reaccionado a la detención de su excompañero de partido y lo ha hecho primero apelando a la presunción de inocencia y después asegurando que "si se demuestra que alguien ha cometido un delito, que lo pague".

El Partido Popular quiere acabar con ese silencio de manera oficial y por ello ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta primera y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que den explicaciones sobre los posibles contactos de sus departamentos con Fuentes Curbelo. Y es que llama poderosamente la atención que cuando es un caso de corrupción pero no es en su partido, son los primeros en exigir este tipo de aclaraciones públicas.

Por ello, los populares piden la presencia de Calviño para que dé cuenta de la relación que ha mantenido su Ministerio y la Fundación Internacional Iberoamericana de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP) con Juan Bernardo Fuentes. De esta manera, piden saber contactos, reuniones, contratos o subvenciones en las que haya intervenido directa o indirectamente el exdiputado dimitido el pasado 14 de febrero. Lo mismo piden a Robles y su cartera de Defensa.

La Policía denuncia trato de favor para el 'Tito Berni'

Por el momento, Fuentes ha salido de la cárcel y está en libertad con los cargos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado a sus espaldas. Algo que no entienden por ejemplo los investigadores de la Policía centrados en destapar este escándalo, que observan cierto trato de favor al exdiputado del PSOE. Y es que, según fuentes policiales consultadas por ESdiario, no comparten la decisión de la Fiscalía de dejarlo libre por el momento y no solicitar prisión provisional para Fuentes, que es lo que suele ser habitual, enfatizan estas fuentes, en este tipo de casos.

La postura de la juez del caso Mediador es que considera que no aprecia riesgo de fuga ni considera que exista peligro de que destruya pruebas. Hasta ahora 13 personas han sido detenidas por este escándalo en la política canaria en la que presuntamente se habría extorsionado a empresarios para dar favores a cambio de ventajas en contrataciones públicas, aunque solo uno ha ingresado en prisión: el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa.