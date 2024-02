El PSOE hace chistes sobre dónde está Rueda y les pintan la cara: "en Waterloo"

Los socialistas se han intentado mofar de la ausencia del candidato del PP en Galicia del debate en TVE y les recuerdan sus compañías: "se habrá ido con el Tito Berni"

Las elecciones en Galicia están a la vuelta de la esquina y los candidatos apuran los últimos días de campaña para convencer a los gallegos que les elijan para gobernar la Xunta. Este miércoles la jornada estuvo marcada por el debate en RTVE entre los candidatos del BNG y del PSOE, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, ya que el candidato del PP, Alfonso Rueda -al igual que hizo Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional-, decidió no acudir al mismo por varios motivos: para empezar su moderador, Xabier Fortes, con una marcada tendencia a favorecer a la izquierda y para seguir la reciente campaña desde la cadena pública contra la Xunta a raíz de los pellets en las costas gallegas.

Esta ausencia totalmente justificada y avisada con antelación ha servido a la izquierda -que no esconde su unión para intentar derrocar mediante una campaña de acoso y derribo al presidente autonómico que sustituyó a Feijóo en el cargo- para atacar de nuevo a Rueda. Uno de esos ataques ha sido a través de las redes sociales, en concreto a través de X, donde la cuenta oficial del PSOE ha intentado hacer una broma supuestamente graciosa pero le ha salido el tiro por la culata. El clásico “ir a por lana y salir trasquilado”.

El candidato del PP a la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a huir de otro debate electoral.



¿Dónde crees que se habrá refugiado hoy? — PSOE (@PSOE) February 14, 2024

Los socialistas preguntaban dónde se había refugiado esta vez Rueda para no haber acudido al debate y daba cuatro opciones: en aguas internacionales, en su autobús, ha cruzado a Portugal o leyendo Fariña. Estando el PSOE como está, bajándose los pantalones con los independentistas catalanes de Junts y los filoetarras de Bildu día sí y día también, no ha sido la mejor idea. Y es que, como se dice coloquialmente, se la ha puesto votando a los usuarios de esta red social para dejar claro que no son los más indicados para andarse con este tipo de bromitas.

Y es que por el momento son casi 400 respuestas al post, siendo la mayoría de ellos críticas hacia el Gobierno socialista y sus pactos con Puigdemont, Otegi y compañía, además de recordarle casos sonados como el del ‘Tito Berni’.