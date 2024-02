Paula Prado: "Para el PSOE y BNG todo vale con tal de que Rueda no gobierne"

La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, cuenta en ESdiario cómo está viviendo Alfonso Rueda la última semana de campaña del 18F, con unas encuestas favorables pero ajustadas.

En unos pocos días, el próximo 18 de febrero, se vivirán en Galicia unas elecciones trascendentales, también para el conjunto de España. No solo porque serán las primeras del candidato popular Alfonso Rueda, tras las muy plausibles cuatro mayorías absolutas consecutivas alcanzadas por su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, sino que, además, porque serán el primer examen electoral al que se enfrente el PSOE tras la tan cuestionada como polémica investidura de Pedro Sánchez, con una Ley de Amnistía de base.

Ciertamente, los temas propios de Galicia han sido la clave que han marcado una intensa precampaña y campaña electoral. Los gallegos, sin embargo, no son ajenos a las influencias de lo nacional que han incidido sobremanera en la agenda electoral y mediática gallega: tanto es así que una feroz campaña en negativo contra el candidato Rueda, con una sincronización motivada desde el poderoso aparataje de La Moncloa, ha inundado la campaña. Desde el accidente de los pélets que, sin resultado, el PSOE y BNG han tratado de convertir en una especie de Prestige 2.0 para atacar al candidato del PP hasta las recientes tergiversaciones de unas palabras de Feijóo para convertirlo en un acérrimo defensor del indulto a Carles Puigdemont y hasta de la amnistía.

Para tratar estas claves y tantas otras en el sprint final del 18F, Paula Prado, secretaria general del PP de Galicia, ha concedido una entrevista a ESdiario.

Las encuestas y el clima social en Galicia

"Con muchísima ilusión", desvela a este periódico la secretaria general de los populares gallegos el ánimo de esta última semana de campaña. "La verdad es que las últimas semanas de las campañas siempre son mucho más intensas. Vamos siempre hacia arriba. Y bueno, pues estamos en esa subida. Y la verdad es que en todos los actos que tenemos, los mítines en la calle, la gente está muy ilusionada y con muchísima fuerza y ganas", añade Prado.

"Nosotros siempre decimos que las encuestas no dejan de ser marcadores de tendencia. Y lo que estamos viendo en las encuestas es que el Partido Popular mantiene su apoyo mayoritario de los gallegos y de las gallegas y como el Partido Socialista se está hundiendo. Y ese voto lo recoge el Bloque nacionalista gallego", describe.

"Los nacionalistas han llegado a su techo, pero están creciendo porque el Partido Socialista baja y ellos recogen parte de ese voto. Nosotros hasta el último día, hasta el día 18, hasta que veamos las urnas llenas de votos nos gusta ser prudentes y tratar estos temas con humildad y pedirle a la gente que vaya a votar, porque esa es la única encuesta que nos vale y esa es la única forma de que gane el Partido Popular", explica Paula Prado a ESdiario.

En cuanto al clima social, la secretaria general del PP de Galicia confiesa que lleva "muchos años haciendo campañas y la calle es el mejor termómetro, es la mejor encuesta y la verdad es que ves como la gente se acerca a las carpas, como la gente se acerca a ti. (...) En otras campañas la gente a lo mejor estaba más fría o más tranquila o se acercaba menos. La calle es una pulsión de cambio o no importante, y en este caso nosotros detectamos una pulsión de interés hacia el Partido Popular y de que gane el Partido Popular", asevera a este periódico.

El PSOE ayudando a que el BNG gane

"Es una técnica que llevan haciendo en varias campañas de autonómicas. En Madrid lo han hecho con Isabel Díaz Ayuso, intentando también inflar a Mónica García en detrimento de Gabilondo. Y bueno, todos vimos al final cómo se hundió, hundieron a su candidato, hundieron al Partido Socialista de Madrid. Lo mismo intentaron hacer en Andalucía y al final, bueno, pues lo único que consiguen es seguir hundiendo a su partido y que crezcan partidos independentistas o partidos minoritarios", asegura la secretaria general del PP de Galicia.

"Y en este caso es muy sorprendente que estén inflando a la candidata del Bloque Nacionalista Galego, con todo lo que supone eso, con su proyecto, con su programa para Galicia de independencia, de monolingüismo, de echar a la Guardia Civil de Galicia. Todo eso es lo que está apoyando el Partido Socialista·", subraya Prado.

En cuanto a la idoneidad de Gómez Besteiro como candidato del PSOE a la Xunta de Galicia, a tenor de las múltiples exclusivas publicadas en ESdiario que cuestionan, al menos, su honorabilidad política, la secretaria de los populares gallegos recuerda que "la trayectoria de Gómez Besteiro es muy conocida en Galicia, pero sobre todo en Lugo; hemos visto cómo siendo concejal de Urbanismo aprobaba una licencia un 31 de diciembre, sábado, a las 22:00 de la noche, para evitar que entrase en vigor el día 1 una Ley del suelo que no permitía esa licencia y esa torre que se llama la Torre del Garañón han tenido que demolerla con un coste altísimo y de indemnización que se calcula en 26 millones de euros".

Vox y el daño electoral al PP

Si en algo coinciden todas las encuestas electorales es en no darle representación a Vox en el Parlamento de Galicia. Ni un solo escaño. Bajo tal contexto, la pregunta es clara: ¿los votos a Vox pueden perjudicar al PP al ser votos tirados a la basura electoral?

"Todo lo que sea restarle votos al Partido Popular, pues lógicamente afecta. Vox en Galicia no tiene representación en el Parlamento gallego y en los 313 ayuntamientos tiene únicamente una concejala en un ayuntamiento de mil habitantes en el que se es concejal con 125 votos. Por tanto, la representación de Vox en Galicia es prácticamente nula", explica Prado a ESdiario.

"Nosotros lo que le pedimos a los votantes de Vox es que si realmente quieren que no gobierne el nacionalismo, si realmente quieren que no gobierne el BNG, pues que concentren el voto en el Partido Popular, porque esos restos, esos votos que no se van a convertir en escaños, finalmente favorecen al proyecto de izquierdas, al proyecto nacionalista e independentista", remarca la secretaria general del PP de Galicia.