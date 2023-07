Abascal fulmina a Sánchez: "Sus datos no llegan a la nevera de los españoles"

La última bala para Pedro Sánchez en su errática campaña electoral para el 23J ha llegado este miércoles en el debate a tres organizado por RTVE y marcado por la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, tras la negativa de la cadena pública de invitar a cita a los socios del PSOE a lo largo de la legislatura, los líderes de ERC y Bildu.

Pero, sin Feijóo en el plató de Prado del Rey, ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, el que ha desenmascarado al inquilino de Moncloa. Nada más arrancar el debate, moderado por Xavier Fortes, Abascal ha plantado cara al líder socialista. "Vengo a desmontar la gran estafa", ha arrancado. "Sus datos no llegan a la nevera de los españoles que no llegan a fin de mes", ha enfatizado. "Están hablando todo el día del fin del mundo y no se acuerdan de los españoles que no llegan a final de mes", ha añadido.

Además, Abascal ha sacado a colación la ley del sólo sí es sí y ha acusado al PSOE de ser "quien ataca a las mujeres".

La ausencia de Feijóo

La decisión del líder del PP de la cita se ha convertido en la argamasa que ha unido al resto de principales candidatos. Sánchez y Yolanda Díaz, han arremetido a su llegada contra la ausencia de Feijóo, mientras que Santiago Abascal ha afirmado que espera que su mensaje llegue "de manera directa".

Así se han ido expresando los tres candidatos a su llegada a las instalaciones de RTVE, donde han compartido sus impresiones. En el caso de Yolanda Díaz, que ha sido la primera en llegar, ha mostrado su "apoyo" a los trabajadores de RTVE, denunciando que "alguien que aspira a ser presidente del Gobierno se oculte en los medios de televisión privada y no acuda a debatir en la televisión pública".

En parecidos términos se ha pronunciado Sánchez, que ha agradecido la celebración de este debate por parte de RTVE, lamentando que haya un candidato, en referencia a Feijóo, que no vaya a debatir en la televisión pública "y se esconda".

Por su parte, Abascal no ha comentado la ausencia de Feijóo en sus primeras palabras a la llegada al debate y sí que ha considerado que esta cita es "una gigantesca oportunidad" para poder hablar "de las cosas importantes" y que el mensaje de Vox llegue "de manera directa".

Díaz en taxi

Díaz ha llegado a las instalaciones de la radiotelevisión pública en taxi pasadas las 20.45 horas. Ataviada con una americana blanca y vaqueros, la candidata de Sumar y vicepresidenta del Gobierno se ha bajado del taxi que le ha llevado hasta la entrada del estudio 6 de Prado del Rey y ha saludado a la presidenta de RTVE y del Consejo de Administración, Elena Sánchez, y al director de Contenidos Informativos, Josep Vilar.

El siguiente en llegar ha sido Abascal, poco antes de las 21.00 horas del miércoles, en la furgoneta con la que está haciendo la campaña electoral. Ha llegado solo, con americana y camisa blanca y sin corbata, y le acompañarán parte de su equipo como el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y el secretario de Comunicación, Manuel Mariscal.

Y por último, Pedro Sánchez se ha acercado a las instalaciones de RTVE poco antes de las 21.15 horas en coche. Vestido con traje azul y corbata color vino, como en el cara a cara con Feijóo de la semana pasada en Atresmedia.

El presidente, que se ha bajado solo del coche, esta acompañado por su jefe de Gabinete, Óscar López, el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y Ana Peral Manzano, del gabinete de Moncloa.