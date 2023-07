El sprint de Feijóo: sus tres "absolutas" frente al 'debate de perdedores'

Ayuso, Moreno y Rueda salen a escena para contrastar dos modelos: el de la gobernabilidad frente al del bloqueo que encarna la encerrona en TVE entre Sánchez, Díaz... y Abascal.



Alberto Núñez Feijóo va a echar el resto en este sprint final de campaña para que todos los españoles sean plenamente conscientes a la hora de depositar su voto que, si lo concentran en el Partido Popular, a partir del domingo el principio del fin del sanchismo será una realidad.

Y que mejor forma de visualizarlo que con los presidentes autonómicos que como Isabel Díaz Ayuso han logrado una histórica mayoría absoluta tras sufrir en carne propia el bloqueo no sólo de la izquierda, si no particularmente de Vox , que no ha parado de poner palos en las durante las últimas legislaturas.

Feijóo protagonizará este jueves por la tarde un acto multitudinario en un escenario convertido en talismán para las victorias del PP, Madrid Río. Le procederá en el uso de la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid -antes intervendrá Martínez Almeida- que "apelará a esa concentración del voto, ese llamamiento al voto útil para acabar de una vez con el sanchismo y los bloqueos" confirman a ESdiario desde la Puerta del Sol

En este sprint final de campaña se van a poder contrastar dos modelos advierten desde el PP: "el del bloqueo encarnado en el debate de perdedores de Sanchez, Díaz y Abascal", frente a un Feijóo, Ayuso o Moreno que garantizan la gobernabilidad de España

Un mitin con una importante carga emotiva porque será la primera vez que coincidan Feijóo y Ayuso después de conocer la triste noticia de que la presidenta de la Comunidad de Madrid perdió al bebé que esperaba.

Feijóo ha hablado y ha permanecido en permanente contacto con Ayuso con una sintonía que ha quedado patente con el hecho de que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez colaboró activamente con él en el cara a cara que dejó K.O a Pedro Sánchez.

Y el viernes, último día de campaña, le veremos por la mañana en Málaga exhibiendo el "poderío" del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que también tiene galones de mayoría absoluta después de haber conseguido borrar del mapa 40 años de socialismo. Allí estará también el coordinador general del PP y artífice de los éxitos de Moreno, Elías Bendodo.

Y ya por la tarde noche, Alberto Núñez Feijóo viajará a su Galicia natal - el mitin de cierre decampaña lo protagonizará en La Coruña - donde ha conseguido cuatro mayorías absolutas consecutivas y estará acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Feijóo ha cambiado Madrid por La Coruña para sacar pecho de sus cuatro mayorías absolutas frente a un Sánchez a la desesperada que lo fía todo al intento de desgaste de Feijóo a cualquier precio.

